Αποχαιρέτησε ο Μάρκος Πάουλο (pic)

Sou grato ao Panetolikos por nesses 4 anos ter confiado no meu trabalho, grato pela forma como fui tratado profissionalmente e pessoalmente. Grato a toda Agrinio que abriu seu coração e proporcionou a mim e a minha família anos de grandes momentos e lindas amizades.Foi aqui que, juntamente da minha esposa, construímos a nossa família, Enzo e Elisa, nossas sementes no mundo que vieram de Agrinio. Por isso e por tantos outros motivos, um lugar que será sempre nossa casa, pois a melhor parte da nossa história de vida foi construída aqui. O Panetolikos e Agrinio tem o nosso coração ! Desejo o melhor e agradeço por tudo ao mundo do Panetolikos. SAS EFCHARISTÓ 🙏🏼🙌🏼⚽️💜💛1️⃣7️⃣ #monopanetolikos #panetolikos #panetolikosfc #pame #everydaystronger