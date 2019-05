Ερυθρόλευκα συγχαρητήρια σε Φορτούνη μέσω... novasports

Οι προπονητές της Super League ανέδειξαν τον Κώστα Φορτούνη MVP της σεζόν, σε ψηφοφορία του @novasportsgr! Συγχαρητήρια αρχηγέ! / The coaches of the Greek Super League teams voted Kostas Fortounis MVP of the season! Congratulations captain! 🔴⚪💪🏻#Olympiacos #MVP #captain #slgr pic.twitter.com/6wMVZpfIJR