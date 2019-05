Εμμανουηλίδης: "Σκληρή δουλειά για να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στη θέση που του αρμόζει"

View this post on Instagram

Μια ιδιαίτερη και δύσκολη χρόνια έφτασε στο τέλος της,θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου και το staff πρώτα από όλα,τους φιλάθλους μας και όλους μέσα στην ομάδα που πίστεψαν σε εμένα που πίστεψαν σε εμάς και όλοι μαζί ξανά σαν οικογένεια θα δουλέψουμε σκληρα για να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στην θέση που του αρμόζει...🙏🏻☘️⚽️