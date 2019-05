Μπουζούκης: «Επένδυση για τη νέα σεζόν η δουλειά που κάναμε»

View this post on Instagram

Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Δύσκολη, αλλά ωραία. Μπορεί να είχε μεταπτώσεις, αλλά αυτό που ήταν πάντα δεδομένο είναι πως όλοι στην ομάδα κάθε μέρα,δίναμε τα πάντα,προκειμένου να βελτιωθούμε, να γίνουμε καλύτεροι, να ανταποκριθούμε στο τεράστιο βάρος της φανέλας του Παναθηναϊκού και στις πάντα μεγάλες απαιτήσεις των φιλάθλων μας, ανεξαρτήτων συνθηκών και δεδομένων. Και πραγματικά τους ευχαριστούμε για την στήριξη τους σε όλους μας. Όπως όλοι μας ευχαριστούμε και το τεχνικό τιμ, όλους τους ανθρώπους του επιτελείου, που ήταν πάντα εκεί για εμάς. Μας εμπιστεύτηκαν, μας πίστεψαν, μας καθοδήγησαν. Και αυτό, για κάθε νέο ποδοσφαιριστή, για κάθε ποδοσφαιριστή, είναι το σημαντικότερο που μπορεί να θέλει και να έχει. Κρατάμε τα καλά της φετινής χρονιάς, σίγουρα όμως και τα λάθη μας, αλλά κυρίως την προσπάθεια και τη δουλειά που κάναμε ως επένδυση για την επόμενη.