Η FIFA, ο ΠΑΟΚ και τo ... κίνητρο της Δευτέρας (pic)

Ο ΠΑΟΚ και η κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος όντα αήττητος, κάτι που είχε να συμβεί πενήντα πέντε χρόνια, είναι το ... «κίνητρο της Δευτέρας» για την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίου. Η FIFA στον επίσημο λογαριασμό της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης φιλοξένησε τη συγκεκριμένη δημοσίευση δημοσιεύοντας μια εικόνα από την ... περσινή κατάκτηση του Κυπέλλου με το παρακάτω σχόλιο: «Το κίνητρο της Δευτέρας προσφέρει ο ΠΑΟΚ την πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά το πρωτάθλημα αήττητη μετά τον Παναθηναϊκό, έπειτα από πενήντα πέντε χρόνια».



Invincibles 🇬🇷✨#MondayMotivation brought to you by @PAOK_FC, the first Greek side to finish a top flight campaign unbeaten since Panathinaikos 55 years ago 💪 pic.twitter.com/IRbgkVItPM