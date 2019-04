Καραπαπάς: «Είμαστε χαρούμενοι που ο ΠΑΟΚ έφτασε τον Άρη» (video)

Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρθηκε στην οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός το καλοκαίρι του 2010, όταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών από τον Σωκράτη Κόκκαλη, με αφορμή όσα είχε υποστηρίξει πρόσφατα ο Πέτρος Κόκαλης. Επίσης, μίλησε για τα αγωνιστικά θέματα των "ερυθρόλευκων", έκανε μία σύγκριση των τίτλων του ΠΑΟΚ με του Άρη, ενώ εκθείασε την πορεία των ερασιτεχνικών τμημάτων των "Πειραιωτών".Κοίτα να δεις, φέτος ήταν σίγουρα μια χρονιά στην οποία ζήσαμε κάτι στο ποδόσφαιρο που δεν το έχουμε ξαναζήσει, τουλάχιστον εμείς οι Ολυμπιακοί. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να έχουμε μια ομάδα, η οποία δεν κατακτά τον τίτλο μεν, αλλά από την άλλη πλευρά τελειώνει ένα πρωτάθλημα σε ένα γεμάτο Καραϊσκάκη, και με τον κόσμο να αποθεώνει την ομάδα. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους , πρώτος λόγος είναι ότι αυτή η ομάδα παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και αυτό το βλέπουν όλοι. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται, ότι η ομάδα, ο προπονητής , οι ποδοσφαιριστές, η διοίκηση έκανε ότι μπορούσαν, στο μέτρο του δυνατού και μέσα στις γραμμές του γηπέδου και στο χτίσιμο της ομάδας. Από εκεί και πέρα πράγματα τα οποία είναι εκτός των γραμμών δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε.Το ποδόσφαιρο παίζεται και έξω από τις γραμμές του γηπέδου, αλλά αυτό που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό, αυτή η εχθρικότητα απέναντι στον Ολυμπιακό, είναι κάτι που πραγματικά δεν έχει προηγούμενο και εκφράζεται κιόλας. Ξέρεις, κάποιες φορές μπορεί να υπάρχει εχθρικότητα, μπορεί να υπάρχει διάθεση ή επιθυμία κάποιου αλλά να μην εκφράζεται. Εδώ το εκφράζουν και ανοικτά. Θυμίζω ότι ο επικεφαλής του κράτους, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια, έχει δηλώσει καιρό τώρα ότι πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Γιατί πρέπει; Νομίζω ότι και τα μικρά παιδιά στο σχολείο καταλαβαίνουν το γιατί, είναι συνδεδεμένο με τα δικά του, προσωπικά συμφέροντα και τα συμφέροντα της κυβέρνησής του. Τέλος πάντων το πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, είμαστε χαρούμενοι που κατάφερε να φτάσει τον Άρη, μιλάω σε επίπεδο Θεσσαλονίκης, τώρα που ασχολούμαι, όχι πανελλαδικό. Έτσι καταλαβαίνετε ότι είναι μια ανακούφιση, να κυνηγάς 80 χρόνια τον συμπολίτη σου, και να μην μπορείς να τον φτάσεις . Τον έφτασαν τέλος πάντων τον Άρη, περάσανε και τη Λάρισα. Εν πάση περιπτώσει είναι μια επιτυχία για τον ΠΑΟΚ θα πανηγυρίζεται για καμιά 20αριά μέρες ακόμα. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά, ξέρετε εάν βουτήξει κάποιος, το ξέρεις εσύ καλά που είσαι από εδώ, οποιοσδήποτε θέλει μπορεί να έρθει να δοκιμάσει να έρθει στο Μικρολίμανο να κάνει μια βουτιά, σίγουρα θα πέσει πάνω σε κούπες. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσει. Αυτό που για εμάς είναι καθημερινότητα στη ζωή μας, στη ζωή των ολυμπιακών, για άλλους είναι άπιαστο όνειρο. Αυτό που για εμάς είναι κάτι που πολλές φορές, δεν του δίνουμε και τη σημασία που πρέπει, είναι για άλλους ένα άπιαστο όνειρο. Μπορεί να τους κάνει να ξενυχτάνε εβδομάδες ολόκληρες . Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα φέτος, νομίζω ότι εάν ήταν σε κανονικότητα το πρωτάθλημα θα ήμασταν εμείς και πάλι πρωταθλητές και εν πάση περιπτώσει του χρόνου εμείς θα είμαστε πρωταθλητές.Κοίταξε, στο τέλος της ημέρας αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι μια επίθεση και ένας πόλεμος στον Ολυμπιακό, και είναι μια επίθεση η οποία ξαναλέω έχει χαρακτηριστικά μίσους πια. Δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι κυβέρνηση, γιατί ξέρεις λένε διαρκώς μην μπερδεύουμε το ποδόσφαιρο με την πολιτική, μην μπερδεύουμε την πολιτική με το ποδόσφαιρο, ακούω διαρκώς για ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής. Πρώτα απ όλα ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής υπάρχει όταν οι πολιτικοί αναμιγνύουν το ποδόσφαιρο με την πολιτική. Ουδέποτε ο Ολυμπιακός, επιτέθηκε σε κάποιον πολιτικό, αντιθέτως οι πολιτικοί, και ειδικά αυτής της κυβέρνησης, κάνουν επιθέσεις στον Ολυμπιακό και στον κόσμο του. Πότε ακούστηκε άλλοτε, υπουργός να λέει τι θα κάνει στους φιλάθλους του Ολυμπιακού όπως έκανε ο κύριος Ζουράρης. Πότε άλλοτε ακούστηκε υπουργός, όπως ο κύριος Βερναρδάκης, να υβρίζει τον ύμνο μιας ομάδας. Που ο ύμνος είναι συνδεδεμένος με τις συλλογικές μνήμες, ο ύμνος της ομάδας και της κάθε ομάδας όχι μόνο του Ολυμπιακού. Είναι συνδεδεμένος με αναμνήσεις, δεν μπορεί να βγαίνει ένα υπουργός, ο οποίος ποιος είναι ο κύριος Βερναρδάκης; Δεν μπορώ να καταλάβω, που μπορεί να μιλήσει για τον ύμνο του ολυμπιακού, που είναι συνδεδεμένος με, ξαναλέω, δάκρυα, με αναμνήσεις με συναίσθημα. Πείτε μου εάν θυμάστε εσείς κανέναν άλλον, όπως τον κύριο Κοντονή, να έχει αυτή τη λύσσα για τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να σου πω, ότι ο κύριος Κοντονής, που υποτίθεται ήθελε να καταπολεμήσει τη βία, είχε κλείσει κάποτε τα γήπεδα, είχε βάλει λουκέτο στο πρωτάθλημα. Και πρόσεξε είχε βάλει λουκέτο Κυριακή και Κυριακή, δηλαδή δύο Κυριακές, ενδιαμέσως την Τετάρτη εμείς παίξαμε στο Ο.Α.Κ.Α. με 60 χιλιάδες κόσμο. Δηλαδή την Κυριακή, είχε κίνδυνο για το πρωτάθλημα, είχε βία. Την επόμενη Κυριακή είχε, αλλά την Τετάρτη που έπαιζε ο Ολυμπιακός εκτός με 60 χιλιάδες κόσμο, αντιπάλους δεν είχε κίνδυνο κατά τον κύριο Κοντονή.Ναι οποίος θα γινόταν και Αύγουστο εάν χρειαζότανε, προκειμένου να μην πέφταμε στις διακοπές ή θα διάλεγε ο υπουργός τους επόπτες, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πάμε και στα τωρινά, ο κύριος Βασιλειάδης, είναι συμπεριφορά αυτή; Είναι συμπεριφορά αυτή, απέναντι στο σύνολο του Ολυμπιακού, είναι δυνατόν να υπάρχουν ομάδες του Ολυμπιακού που παίζουν σε Ευρωπαϊκούς τελικούς και να μην υπάρχει μια κουβέντα από κανέναν; Είναι δυνατόν να πούνε συγχαρητήρια, στον παοκ και να σπρώχνονται ποίος θα πάει να βγάλει φωτογραφία με τον παοκ, και στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης με τις φανέλες του ΠΑΟΚ; Και να μην υπάρχει κάποιος να πει μπράβο σε αυτά τα κορίτσια που πήγαν στον Ευρωπαϊκό τελικό, που έχουν σαρώσει σε Ευρωπαϊκούς τίτλους τα τελευταία χρόνια, γιατί; Δεν είναι λογικό να αναρωτιόμαστε, δεν είναι λογικό να αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατόν, το υπουργείο εθνικής αμύνης και αυτός ο ανεκδιήγητος που έκανε χειρονομίες στον κόσμο του Ολυμπιακού, ο Καμένος να δίνουν εκτάσεις, επί εκτάσεων για να γίνει το νέο γήπεδο της τούμπας και εμείς το Παπαστράτειο, που έχουμε την μεγαλύτερη ομάδα όλων των εποχών στο πόλο, με Ευρωπαϊκό Champions League πέρυσι, κατάκτηση, στους άνδρες με τελικό πάλι, κάθε χρόνο σχεδόν, με τις γυναίκες , να παίζουμε σε τσίγκους; Τα περνάνε οι Πειραιώτες και τα βλέπουνε, το Παπαστράτειο είναι ένα τερατούργημα, φτιαγμένο από τσίγκους και εκεί μέσα χτίζονται ομάδες, που παίρνουν πρωταθλήματα Ευρώπης . Και αντί να δίνουν σε αυτές τις ομάδες ένα κίνητρο, να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες, δίνουν κίνητρο και πάνε να επεκτείνουν την τούμπα για να κάνουν χάρη στο φίλο τους, τον κύριο Σαββίδη.Δεν λέω αυτό, λέω ότι κλειδώθηκε το πρωτάθλημα για λόγους ασφαλείας, αλλά ενδιαμέσως γινόταν κύπελλο. Οι ίδιοι φίλαθλοι μπαίνουν στο κύπελλο, στις ίδιες ομάδες πηγαίνουν, στα ίδια γήπεδα. Άρα δεν αλλάζουν οι συνθήκες λόγω ημέρας, ότι υπάρχει βία, υπάρχει βία και την Κυριακή και την Τετάρτη και τη Τρίτη και τη Πέμπτη. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ότι εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια εχθρική στάση σε όλα τα μέτωπα, έλεγα και για τον κύριο Βασιλειάδη που τώρα είναι υπουργός αθλητισμού. Είδαμε στη τελευταία αγωνιστική, όταν ο παοκ έπαιξε στη Ξάνθη, πούλμαν με οπαδούς του παοκ να πηγαίνουν στην Ξάνθη, πούλμαν, 14-15 πούλμαν όταν απαγορεύεται η μετακίνηση. Πως γίνεται λοιπόν, να απαγορεύεται η μετακίνηση για τους Ολυμπιακούς, για τους παναθηναϊκούς, για τους αεκτζήδες και να μην απαγορεύεται εκεί, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω .Ναι βασικά, τη βία την προκαλούν τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, αυτό προκαλεί τη βία και την ένταση του κόσμου και την έκρηξη.Έτσι είχε πει; Γενικά δεν πάει καλά με τους αριθμούς ο κύριος Κόκκαλης, ειδικά τον τελευταίο καιρό αυτό διαπιστώνεται, ξέρετε σε μεγάλο βαθμό, ειδικά από εμάς που έχουμε ζήσει τα πάντα από κοντά, σε εμάς που ξέρουμε τους αριθμούς, και δεν πετυχαίνει πραγματικά αριθμό για αριθμό. Δηλαδή, πρέπει λίγο να το ξανασκεφτεί, λίγο να το ξαναμελετήσει, γιατί εκτίθεται ανεπανόρθωτα σε όλα τα επίπεδα. Σε σχέση με το Καραϊσκάκη, το Καραϊσκάκη είναι μια Ιστορία πονεμένη, μια ιστορία η οποία ξεκίνησε έχοντας ουσιαστικά δύο ιδιοκτήτες, τον κύριο Κόκκαλη και τον Κύριο Λαυρεντιάδη. Εάν με ρωτάτε για το τι έχει μπει από την τσέπη του καθενός, θα πω χοντρικά για να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Ο κύριος Κόκκαλης έχει ένα ποσό περίπου 20 εκατομμύρια τοποθετήσει, από δανεισμούς και αυτά που έχει πάρει από τον κύριο Λαυρεντιάδη και από τον κύριο Μαρινάκη είναι 35 εκατομμύρια. Δεν ξέρω εάν το 20 είναι μικρότερο από το 35 στα μαθηματικά του κυρίου Κόκκαλη, στα δικά μου μαθηματικά είναι συν 15 εκατομμύρια, οπότε... πάμε παρακάτω, γιατί για το Καραϊσκάκη θα συζητήσουμε και άλλες φορές είμαι σίγουρος γι αυτό. Και το Καραϊσκάκη 9 χρόνια, κάποιος το συντηρεί, κάποιος το κάνει πιο όμορφο, πιο ασφαλές και χωρίς να είναι ουσιαστικά ακόμα δικό του. Να το καταλάβει ο κόσμος αυτό.Νομίζω το έχουν μετανιώσει ήδη, και ξέρετε είναι οι παίκτες, οι πρώτοι που πιέζουν γι αυτό. Γιατί ήταν πολύ ευχαριστημένοι στο Καραϊσκάκη. Τώρα η διοίκηση της ΕΠΟ, για να κάνει τη δική της πολιτική, ουσιαστικά ξεσπίτωσε την Εθνική και γυρνάει γύρω γύρω στα γήπεδα. Τα γήπεδα είναι άδεια και με τα συμπτώματα που όλοι βλέπουμε γύρω γύρω στα γήπεδα. Για να γυρίσω στον Πέτρο Κόκκαλη όμως, γιατί θέλω να μείνω, και είπα κάτι πριν που δεν θέλω να το αφήσω έτσι, σε σχέση με τους αριθμούς . Άκουσα σε μια από τις συνεντεύξεις, τέλος πάντων του Πέτρου Κόκκαλη, γιατί ξέρετε έχει πάρει και σβάρνα τα κανάλια, δεν τον προλαβαίνεις, είναι σε 4-5 κανάλια καθημερινά και ραδιόφωνα, και κάτι σταθμούς, που δεν ξέρω πως τους προλαβαίνει, πως βγαίνει.Ναι, εντάξει δεν είναι όλοι οι υποψήφιοι έτσι ξέρετε, δεν έχουν όλοι αυτή τη δυνατότητα, ούτε αυτά τα κεφάλαια να επενδύσουν για να είναι κάθε μέρα στις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα, δεν τα έχουν όλοι οι υποψήφιοι δεν είναι όλοι ο κύριος Κόκκαλης, υπάρχουν και υποψήφιοι που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.Και μάλιστα μην ξεχνάμε ότι ο Πέτρος Κόκκαλης μέχρι πρότινος ήταν ένας δημοτικός σύμβουλος απλός, και όταν είχε δώσει εδώ μια συνέντευξη στο επιμελητήριο, που είπαμε και προηγουμένως, είχαν μαζευτεί όλα τα κανάλια. Ποιος άλλος δημοτικός σύμβουλος σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου δίνει συνέντευξη και μαζεύονται όλα τα κανάλια, για πέστε μουΚοιτάξτε, εξάλλου είναι λογικό διότι είναι μια επιλογή του Σύριζα, είναι μια πολιτική επιλογή του Σύριζα, να βγει μπροστά για να είναι ο κύριος Κόκκαλης ο οποίος κάνει αυτό που κάνει τώρα. Δηλαδή τι κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει θέματα στον κόσμο του Ολυμπιακού για να πάρει ψήφους για τον σύριζα και τα λοιπά. Αυτά είναι χαζομάρες όλες, εάν θέλετε τη γνώμη μου είναι χαζομάρες αυτά. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά, πρώτον είναι ανερμάτιστος και δεύτερον αυτά που λέει είναι αυταπόδεικτα ψέματα. Είπε χθες πάλι, κατηγορώντας τον κύριο Μαρινάκη ότι είναι ψεύτης, ότι του κάνει επιθέσεις . Ο κύριος Μαρινάκης , μίλησε μια φορά σε πέντε χρόνια, σε μια συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου και το μόνο πράγμα που είπε για τον κύριο Κόκκαλη, εκτός από καλή επιτυχία και καλή υγεία να έχει, είναι ότι πριν από χρόνια ζητήθηκε από τον κύριο Μώραλη και τον κύριο Μαρινάκη, από τον κύριο Σωκράτη Κόκκαλη, να ενταχθεί ο Πέτρος Κόκκαλης στην ομάδα την δημοτική αυτή για να έχει μια απασχόληση καθημερινή. Αυτό είναι μια αλήθεια, που την ξέρουμε όλοι αυτοί που το ζήσαμε, δηλαδή δεν μπορεί να μας βγάλει κανένας τρελούς , ούτε ο Σύριζα ούτε ο κύριος Πέτρος Κόκκαλης. Επίσης, αυτό που όλοι ξέρουμε και είναι αυταπόδεικτο είναι ότι ο κύριος Πέτρος Κόκκαλης απέτυχε παταγωδώς στον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό που τώρα κρίνει και ομιλεί ως, εάν θέλετε και θεματοφύλακας της ιδέας του Ολυμπιακού, τον ακούω σε κάτι συνεντεύξεις και ανατριχιάζω , είναι ένας άνθρωπος που δύο φορές τον έδιωξε κλοτσηδόν ο πατέρας του από τον Ολυμπιακό. Το ξέρουμε όλοι αυτό, όσοι τα έχουμε ζήσει από κοντά, το ξέρει ο ίδιος, το ξέρει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού, απορώ ποιον νομίζουν ότι κοροϊδεύουν. Επίσης ξέρει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού ότι φεύγοντας από τον ερασιτέχνη άφησε 7 εκατομμύρια χρέη. Από το 2010 μέχρι σήμερα, ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, δουλεύουν για να γυρίσει αυτό το πράγμα. Ο κύριος Κουντούρης που μπήκε μπροστά, με τον κύριο Μαρινάκη εγγυητή οικονομικό, έχουν σπαταλήσει οι άνθρωποι πολύ ενέργεια για να πάρουν ένα ρημάδι που είχε αφήσει ο κύριος Πέτρος Κόκκαλης και οι συνεργάτες του με χρέη ξαναλέω 7 εκατομμύρια, που για τον ερασιτέχνη αθλητισμό, είναι τερατώδες το νούμερο. Και να έχουμε φτάσει στο σημείο σήμερα, 9 χρόνια μετά, να έχει αλλάξει αθλητική ιστορία. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 100 τίτλους τα τελευταία 9 χρόνια, έχει πάρει Ευρωπαϊκούς τίτλους .Για να τελειώνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά σας λέω είναι και λίγο κουραστικό τώρα, να ασχολούμαστε καθημερινά με τον Πέτρο Κόκκαλη, καταλαβαίνω ότι θα συνεχίσει να βγαίνει και να μιλάει, κανείς δεν ασχολείται μαζί του. Ειδικά ο κύριος Μαρινάκης, έχει σοβαρά πράγματα να ασχοληθεί . Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε τουλάχιστον για αριθμούς, δεν πρέπει να λέμε ψέματα στον κόσμο. Δεν μπορείς να βγαίνεις στην τηλεόραση και να λες ότι 40 εκατομμύρια είχε έξοδα ο Ολυμπιακός και 40 εκατομμύρια έσοδα το 10, όταν η δική σου διοίκηση έχει βγάλει ισολογισμό, ο ισολογισμός δημοσιεύεται το ξέρετε εσείς, ο οποίος είναι ζημιογόνος. Πως μου βγάζεις 40 εκατομμύρια αφού έχεις ισολογισμό ζημιογόνο. Και δεν είναι 40 εκατομμύρια, ήταν 50 εκατομμύρια και ήταν και 50 εκατομμύρια που είχαν προεισπραχτεί. Δηλαδή για να μπει κάποιος στον Ολυμπιακό το 10, έπρεπε να 100 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια για να καλύψει τη τρύπα. Μιλάμε για τρύπα, πολλαπλάσια αυτής που έριξε την ΑΕΚ στη τρίτη εθνική, μιλάμε για τρύπα πολύ μεγαλύτερη του Παναθηναϊκού όταν καταστράφηκε, μετά από την πολυμετοχικότητα. Και μας λέει ο κύριος Κόκκαλης 40 έβγαζε 40 έπαιρνε, από πού βγαίνει αυτό.Μα ούτε κλητήρας δεν δούλεψε στις επιχειρήσεις του πατέρα του. Κακός επιχειρηματίας, είναι σαφές… Δεν έχει κάνει επιχειρηματικά κάτι για να τον λέμε επιχειρηματία.Μα όταν είσαι προλετάριος και είσαι μόνος σου, είναι δύσκολο. Όταν είσαι νεοπρολετάριος και έχεις δισεκατομμύρια, είναι εύκολο. Όλο το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει πάνω του. Ελπίζω αν πάει στην ευρωβουλή ο κ. Κόκκαλης, να μην έχει την ίδια εικόνα που είχε εδώ στο δημοτικό συμβούλιο. Θα είναι κρίμα δηλαδή να πάει στην ευρωβουλή και να κοιμάται και να το βλέπει όλος ο κόσμος. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι ωραίο ως εικόνα.Παραγωγή έργου υπήρξε από όλη τη δημοτική ομάδα. Κινείται συνολικά ως ομάδα, η ομάδα του κ. Μώραλη. Ασχολήθηκε με αυτό που υποτίθεται ότι ήθελε να ασχοληθεί. Με θέματα τα οποία αφορούν την οικολογία. Οργάνωσε τις ημέρες θάλασσας κλπ., που πάλι είχαν χορηγό τον Ολυμπιακό. Σε όλες τις δράσεις του, υπήρχε χορηγός ο κ. Μαρινάκης, αυτός που τώρα λέει ψεύτη και αγράμματο. Αυτό τώρα πάλι…; Να λέει αγράμματο τον κ. Μαρινάκη, ο οποίος έχει 90 τάνκερ και έχει φτιάξει μια αυτοκρατορία και μιλάει με τους κολοσσούς όλου του κόσμου. Δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο να εκτεθεί κάποιος και να βγαίνει να λέει τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνω ότι του λένε από τον ΣΥΡΙΖΑ «θα κάνεις αυτό, θα επιτίθεσαι στον Μαρινάκη», αλλά ως εκεί. Μην εκτίθεσαι παραπάνω.Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Ούτε καν ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς δεν ξέρω αν είστε σίγουροι, εγώ όμως επειδή έχω ζήσει όλη μου τη ζωή κοντά στον Ολυμπιακό, δίπλα στον Ολυμπιακό και θυμάμαι πάρα πολύ καλά εκείνα τα χρόνια και ήμουν και πολύ φίλος με εκείνη τη διοίκηση, ζούσα καθημερινά με εκείνους τους ανθρώπους και επειδή και ο σημερινός Δήμαρχος Πειραιά, ο κ. Μώραλης, ήταν από παιδί στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και συνεργάτης του κ Κόκκαλη, θέλω να σας πω ότι δεν έχει καμία σχέση η εικόνα του Ολυμπιακού τα τελευταία 9 χρόνια και η στήριξη που δίνει στους ανθρώπους γενικά. Δεν είναι μόνο αυτά που ξέρει ο κόσμος, αλλά κι αυτά που δεν ξέρει ο κόσμος.Ξέρετε, δεν γίνεται και γι΄ αυτόν τον λόγο αυτή η προσφορά. Γίνεται ξεκάθαρα από τον κ. Μαρινάκη, με την εντολή να είναι να επιστρέφουμε την αγάπη στο σύλλογο, βοηθώντας τους πάντες. Άσχετα με το αν είναι φίλαθλοι του Ολυμπιακού ή όχι. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Όταν δηλαδή, εδώ και 1,5 χρόνο, είναι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στη Μάνδρα και βοηθούν, δεν κάναμε σε κανέναν έλεγχο αν είναι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Ήμαστε εκεί για να βοηθήσουμε. Δεν ήμαστε εκεί να βοηθήσουμε επειδή συνεννοηθήκαμε να πάρει ένα κονδύλι η Μάνδρα. Ήταν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού εκεί καθημερινά και βοηθούσαν. Πηγαίναμε μέσα στις λάσπες, με τις δικές μας σκούπες και καθαρίζαμε. Βοηθήσαμε να στηθούν οι πλατείες, τα σινεμά, προχθές όλοι μας συγκινηθήκαμε όταν ήρθαν οι άνθρωποι της Μάνδρας και είχαν ένα πανό και μας ευχαριστούσαν. Αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, δεν αισθάνονται το κράτος κοντά τους. Κι αυτό είναι συνολικό. Εγώ θυμάμαι κάποτε πήγαμε στην Ψέριμο που είχε βουλιάξει ολόκληρη, και μας είπε ο κ. Μαρινάκης να πάμε εκεί και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους τους ίδιους. Ούτε να μπλεχτεί η Περιφέρεια, ούτε ο Δήμος, ούτε κανείς. Είναι πιο ωραίο να είναι άμεσο. Ο κόσμος δεν το πίστευε ότι ήμαστε εκεί. Ουσιαστικά τους δίναμε χρήματα για να ξαναφτιάξουν το σπίτι τους, την ώρα που έπαιρναν 100 ευρώ μόλις από το κράτος. Τι να φτιάξουν με 100 ευρώ; Γιατί το σπίτι τους είχε διαλυθεί. Είχε φτάσει το νερό τρία μέτρα, είχαν καταστραφεί τα σπίτια τους. Και μας κοιτούσαν οι άνθρωποι στα μάτια και έλεγαν «ήρθατε εδώ να μας βοηθήσετε;», λες και είναι κάτι ασύλληπτο. Σας ξαναλέω, η εντολή είναι τα περισσότερα εξ αυτών να μην φαίνονται. Κάποιοι που ζουν στον Πειραιά ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει. Δεν θα πούμε ότι γίνονται για άλλους λόγους. Εμείς θα συνεχίσουμε! Θυμάστε τι έγινε στο λιμάνι; Ο κ. Κόκκαλης πήγε εκεί με τη δική του ΜΚΟ. Ο Ολυμπιακός ανεξάρτητα από αυτή τη ΜΚΟ, έφτιαξε μια ομάδα 50 ανθρώπων, μαγείρευε κανονικό ανθρώπινο φαγητό, καθημερινά. Όχι σαν αυτό που μοίραζαν οι ΜΚΟ για να πάρουν επιδοτήσεις από την Κομισιόν. Πήγαιναν τα φορτηγά της ομάδας καθημερινά, μοιράσαμε 150.000 ρούχα, και πολλές χιλιάδες μερίδες φαγητό για πάρα πολλές μέρες. Οι άνθρωποι έρχονταν όλοι σε εμάς να φάνε, όταν είδαν ότι υπάρχει αυτό το φαγητό το ζεστό, το καθημερινό. Κι αυτό δημιούργησε πρόβλημα στις ΜΚΟ. Για να ξεμπερδέψουμε λοιπόν τα πράγματα, ο Ολυμπιακός και ο κ. Μαρινάκης, έδιναν το φαγητό και δεν έπαιρναν καμία επιδότηση. Ήταν μια προσφορά απλά προς τους ανθρώπους. Και τα ρούχα και τα φαγητά και όλα. Ο κ. Κόκκαλης ήταν εκεί με την ΜΚΟ, μοίραζε μερίδες με φακές και έπαιρνε επιδότηση από την Κομισιόν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως, όπως το λέτε σωστά, ο κ. Κόκκαλης πήρε όλη την προβολή. Αντί λοιπόν να το εκτιμήσει αυτό, αντί να εκτιμήσει ότι έκανε λεζάντα με τους πρόσφυγες, στο Χάρβαρντ, ενώ ο κ. Μαρινάκης πλήρωνε, βγαίνει και λέει αυτά που λέει. Η συνεργασία είναι εύκολη. Αν εσείς πληρώνετε κι εγώ βγάζω φωτογραφίες… Όσοι ασχολήθηκαν, ξέρουν ότι τα συσσίτια ήταν του Ολυμπιακού. Αν εσείς πληρώνετε κι εγώ βγάζω φωτογραφίες, είναι εύκολο.Α, το ακούσατε κι εσείς αυτό. Είναι κι αυτό ένα από τα αυταπόδεικτα που σας έλεγα. Δεν χρειάζεται να μπεις καν σε επιχειρηματολογία ή κάτι. Οι κούπες είναι στο μουσείο του Ολυμπιακού. Είναι στην ΠΑΕ. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να τις δει. Ελάτε κι εσείς αν θέλετε, να τις δείτε. Ας έρθει κι ο κ. Πέτρος Κόκκαλης δηλαδή. Γιατί είπε ότι οι κούπες είναι στο γραφείο του κ. Μαρινάκη. Προφανώς φαντάζομαι ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα στον καθένα να έχει ρέπλικες. Εμείς είμαστε σοβαρή διοίκηση. Κάθε φορά που παίρνουμε μια κούπα φτιάχνουμε αντίγραφα, για να στέλνουμε σε εκδηλώσεις. Δεν πηγαίνουμε την κανονική την κούπα. Αυτά τώρα είναι λίγο δύσκολο να τα εξηγήσουμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κατάλαβε ποτέ ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε εφέτος καλή μπάλα. Εκείνος είδε μια ομάδα με προβλήματα. Αλλά αυτό πιστεύω ότι πάει στο επίπεδο ικανότητας αντίληψης και της νηφαλιότητας.Τι να σας πω, αυτά ας τα ψάξουν αλλού. Σας είπα και πριν, εμείς είμαστε χορτασμένοι από τέτοια, δεν έχουμε τέτοιες τάσεις. Αφήστε που ο κύριος Μαρινάκης δεν πρόκειται ποτέ να διαφημίσει που πήγε και που χάρισε τα μετάλλιά του, όπως βλέπω να κάνουν άλλοι, ούτε τα μετάλλια της ομάδας και εν πάση περιπτώσει, τα Κύπελλα είναι στο Μουσείο του Ολυμπιακού, στα γραφεία του Ολυμπιακού, όποιος θέλει μπορεί να έρθει να τα δει. Όπως επίσης κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση σε όποιον θέλει, να έρθει να δει και τα μηνύματα που παίρνουμε στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Για αυτό το πράγμα που γίνεται και για το πόσο εξοργισμένος είναι ο κόσμος μας με αυτή την ιστορία και με το να έχει έναν άνθρωπο τώρα πέντε μέρες να βγαίνει και να λέει και να ξαναλέει για τον Ολυμπιακό, που τον θυμήθηκε που; Εδώ δεν ήταν πέντε χρόνια ο κ. Κόκκαλης;Μίλησε ποτέ για τον Ολυμπιακό; Πως του ήρθε; Τον τσίμπησε κάποιο έντομο τώρα και θυμήθηκε τον Ολυμπιακό ξαφνικά; Πως; Και κριτική και αν είναι καλή η ομάδα και ξαναλέω, ότι εγώ πιστεύω ότι γενικά σε όλους όσοι εμπλέκονται με τα δημόσια αξιώματα ή θέλουν να εμπλακούν τέλος πάντων, πρέπει να γίνεται και μια αξιολόγηση από τον κόσμο, σε όλα τα επίπεδα. Να είναι νηφάλιοι, να είναι ήρεμοι, να είναι ικανοί να διαχειριστούν την καθημερινότητα και μετά να προχωράνε.Αυτό γίνεται πολλά χρόνια.Και είναι κάτι που δεν προβάλλουμε, όπως ξέρετε και όπως βλέπετε.Να είναι καλά η ακροάτρια. Αυτό είναι και το μειονέκτημα του ραδιοφώνου. Το μειονέκτημα του ραδιοφώνου είναι ότι δεν έχει εικόνα. Εσείς είστε ένα μικρό κορίτσι, δεν μπορείτε να τα ξέρετε όλα.Και ούτε είναι υποχρεωμένοι να το γνωρίζουν.Ακριβώς.Ακριβώς. Και επειδή στις μέρες μας η επικοινωνία είναι κάτι το οποίο μετράει, δυστυχώς ερχόμαστε στην ανάγκη, εγώ δηλαδή, γιατί ξαναλέω ο κ. Μαρινάκης έχει σοβαρά πράγματα να κάνει, δεν ασχολείται τώρα με τον κ. Πέτρο Κόκκαλη, αλλά εγώ πρέπει καμιά φορά να το λέω, γιατί όταν το βλέπεις αυτό και κλιμακώνεται, όταν δηλαδή είναι από τη μία στην Πράβδα, έτσι τη λέω εγώ την ΕΡΤ, Πράβδα της Αγίας Παρασκευής, Πράβδα TV. Όταν είναι μία εκεί, μία από εδώ, μία από εκεί, κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσουμε. Και ξέρετε, γιατί και ο κόσμος τώρα, στενοχωριέται, έχει σοβαρά προβλήματα. Δεν μπορεί να ακούει τώρα ξαφνικά τον Πέτρο που ξαφνικά θυμήθηκε να γίνει προλετάριος, να σηκώνει τη γροθιά του στα πλήθη, είναι κωμικό αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει ας το πούμε και ας το αντιμετωπίσουμε έτσι. Και να σας πω, επειδή με ρωτήσατε πριν για την σχέση της πολιτικής και το ποδόσφαιρο. Και επειδή πολλές φορές ακούω την καραμέλα no politica, από τους αντιπάλους του Ολυμπιακού, να το καθαρίσουμε και αυτό. Το no politica τι είναι, είναι μια στάση των φιλάθλων του Ολυμπιακού, των οργανωμένων φιλάθλων του Ολυμπιακού, η οποία λέει το εξής. Ότι μέσα στο γήπεδό μας, μπορούμε να είμαστε άνθρωποι από όλες τις πολιτικές παρατάξεις, να έχουμε όλες τι ιδεολογίες, αλλά όταν είμαστε στο γήπεδο, ασχολούμαστε με τον Ολυμπιακό. Επομένως τίποτα δεν μπαίνει πάνω από αυτό. Και το έχουμε διατηρήσει και είμαστε υπερήφανοι για αυτό, το no politica της εξέδρας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό, και επίσης βλέπω σε άλλα γήπεδα ότι ομάδες ακροδεξιών, ακροαριστερών και τσακώνονται, εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα. Οπότε δεν μας κατηγορεί κανείς. Από εκεί και πέρα, δεν μπορεί να μην ασχολούμαστε με την πολιτική, όταν ο Ολυμπιακός αφορά στη μισή Ελλάδα. Όταν είναι δηλαδή η μεγαλύτερη κοινωνική ομάδα σήμερα, δεν γίνεται να μην μας απασχολεί. Ή όταν μας εξαπολύει έναν φοβερό πόλεμο μια κυβέρνηση, να λέμε ότι εντάξει δεν τρέχει και τίποτα όλα είναι καλά. Επίσης, ο Ολυμπιακός, όπως ξέρετε, πάντα, διαχρονικά είχε σχέση με την πολιτική. Εγώ θυμάμαι, και εσύ φαντάζομαι, είμαστε σχεδόν συνομήλικοι, τις κόντρες με τον Κίμωνα Κουλούρη, των παλιών κυβερνήσεων. Τα λέω γιατί είναι χαρακτηριστικά. Θυμάμαι τον κ. Σωκράτη Κόκκαλη, τρεμάμενο, να λέει «μη χτυπάτε τον Ολυμπιακό, χτυπάτε εμένα», στην κυβέρνηση. Αυτό δεν ήταν πολιτικό; Τι ήταν; Σε ποιον απευθυνόταν; Στην Ομοσπονδία του ποδοσφαίρου; Όχι, στον Καραμανλή απευθυνόταν. Άρα λοιπόν, επειδή έχει ανακαλύψει και αυτό τώρα ο Πέτρος Κόκκαλης, ότι ο Ολυμπιακός τώρα ασχολείται με την πολιτική, ο Ολυμπιακός διαχρονικά είχε σχέση με την πολιτική. Και ειδικά αυτή η διοίκηση του Ολυμπιακού, τα έβαλε με όλες τις κυβερνήσεις. Και με το ΠΑΣΟΚ, με τον Γερουλάνο και τον Παπανδρέου και με τον Σαμαρά και τον Ανδριανό και τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει τον χειρότερο πόλεμο όλων των εποχών στον Ολυμπιακό. Απλά είναι τα πράγματα και όπως πολύ καλά ξέρεις, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, να τα λέω ακριβώς όπως είναι.Μα ξέρεις τι γίνεται; Δεν μπορεί να μην έχει σχέση η ομάδα με την πολιτική. Γιατί οι ομάδες ζουν μια καθημερινότητα που έχει να κάνει με τις τάσεις της κυβέρνησης, με τα υπουργεία, με το πως συμπεριφέρονται στον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορείς να μην ασχολείσαι, ας πούμε με το αν ένα υπουργείο και οι άνθρωποι οι οποίοι διοικεί. Για παράδειγμα το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, Προστασίας του Πολίτη όπως λέγεται τώρα, δεν έχει σχέση με την Αστυνομία; Δεν βλέπουμε, λοιπόν, εμείς διαφορετικές συμπεριφορές στο γήπεδό μας και διαφορετικές αλλού; Εγώ, δηλαδή, που είμαι μέλος της ομάδας και είμαι από το 2010 σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας, μέχρι σήμερα. Ίσως είμαι και ο μοναδικός. Δεν το λέω τώρα για να περιαυτολογήσω, ίσως έτυχε, λόγω της φύσης της δουλειάς μου. Έχω δει όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, από το 2010 μέχρι τώρα. Όλα. Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Ευρώπη, φιλικά, προετοιμασίες, σε όλο τον κόσμο. Παντού. Όταν λοιπόν πέρυσι, βλέπω τις διμοιρίες των ΜΑΤ, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, να φτάνουν μέχρι την θύρα 7 και να χτυπάνε έναν υπεύθυνο ασφαλείας μόνο του, λέω γιατί το κάνουν αυτό ρε παιδί μου τώρα; Επιχειρησιακά, δεν προκαλούν το γήπεδο; Αναρωτιέμαι. Και φέτος βλέπω μια ομάδα φιλάθλων του Παναθηναϊκού, οπαδών, να φτάνει με μαχαίρια μέχρι τον πάγκο του Ολυμπιακού και να μην έχει κουνηθεί η διμοιρία. Στο δικό μου μυαλό, λοιπόν...Ναι λέω, γιατί γίνεται αυτό τώρα; Αλλά πέρα από αυτό. Ξαναλέω, ότι και παλαιότερα μπορεί να έχουν κάνει πόλεμο στον Ολυμπιακό κάποιες κυβερνήσεις, αλλά ετούτοι εδώ πέρα το φωνάζουν κιόλας. Και σας κάνουμε και δεν σας υπολογίζουμε. Δηλαδή βγαίνει τώρα προχθές ο πρωθυπουργός και λέει στον κύριο Κόκκαλη, ο οποίος χαχάνιζε, ότι στην θέση 13, ξέρεις θύρα 13, είναι ο κ. Κόκκαλης, πως τα φέρνει η ζωή... Αστειάκι ας πούμε. Και το ακούμε τώρα εμείς οι Ολυμπιακοί και λέμε, τι λέει ο άνθρωπος; Γιατί πρέπει να το πει αυτό τώρα; Για να μας προκαλέσει;Ναι.Να έρθουν στο δικό μας γήπεδο, που είναι το πιο ασφαλές. Και δεν γίνονται ποτέ τέτοια πράγματα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Η βία είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι λογικό να ξεσπά στο ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένας χώρος που υπάρχουν μάζες και όταν υπάρχει τέτοια κοινωνική αναταραχή, όταν η χώρα έχει μπει σε τέτοια περιδίνηση, από το 2009 και μετά...Ναι αλλά ο φανατισμός εκφράζεται πιο εύκολα σε χώρους που υπάρχει πλήθος και εκεί πέρα είναι και πιο εύκολες και οι ζυμώσεις όλες, για να προκληθεί βία. Άμα είμαστε εμείς οι τρεις κάπου, τι βία να προκαλέσουμε; Αν όμως είναι 100, αυτοί που θέλουν να προκαλέσουν βία, την προκαλούν πιο εύκολα. Δυστυχώς η βία είναι ένα φαινόμενο που είναι πολύ δύσκολο να λείψει όταν δεν υπάρχει οργανωμένο κράτος. Και πιστέψτε με, υπάρχουν στιγμές που είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή βγαίνουν νομοσχέδια για τη βία, δηλαδή για τις μετακινήσεις των φιλάθλων και δεν ρωτάνε τις ομάδες. Φανταστείτε τον αθλητικό νόμο, σε σχέση με τις μετακινήσεις φιλάθλων στο ποδόσφαιρο, τον γράφει κάποιος ο οποίος είναι διαιτητής μπάσκετ. Και δεν έχει πάει σε ποδοσφαιρικό γήπεδο. Πείτε μου τώρα εσείς, αν βλέπετε λογική σε αυτό. Εγώ δεν βλέπω. Φωνάξτε μας, τις ομάδες, να σας πούμε δέκα πράγματα. Να σας πούμε τι αντιμετωπίζουμε εμείς, πρώτα από όλα.Να γίνει μία διαβούλευση, αλλά σοβαρή. Όχι μαζευτήκανε πέντε, για να πάρουν ένα μισθό, να κάνουν μια επιτροπή και να λένε ότι θέλουνε. Δεν μπορούνε δηλαδή να λένε, καταργούμε τους συνδέσμους και αν γίνουν επεισόδια στο Κερατσίνι, θα τιμωρηθεί ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού που είναι στα γραφεία της ΠΑΕ. Ε δεν γίνεται αυτό το πράγμα.Όχι δεν το έχει κάνει.Δεν το έχει κάνει και ειδικά η τωρινή κυβέρνηση, το υπουργείο αθλητισμού έχει άλλα πράγματα να ασχολείται. Παρά με αυτά, που είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Και τώρα με το «απαγορεύω τις μετακινήσεις του ενός και τον άλλο τον πηγαίνω με πούλμαν με συνοδεία», ε αυτό δεν προκαλεί βία; Γιατί σου λένε μετά οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού «μισό λεπτό, θα πάμε κι εμείς με πούλμαν». Τους λες εσύ που είσαι η διοίκηση, δεν μπορείτε να πάτε με πούλμαν, απαγορεύεται. Πως απαγορεύεται, οι άλλοι πήγαν; Εγώ τι θα απαντήσω; Πως θα απαντήσω εγώ, σαν Ολυμπιακός, στους φιλάθλους μου, ότι εσύ δεν μπορείς να πας, αλλά οι άλλοι μπορούνε; Αυτή είναι η διαδικασία που σας έλεγα πριν. Είναι άνθρωποι άσχετοι αυτοί που αναλαμβάνουν, είναι άσχετοι με το γήπεδο, δεν έχουν ιδέα, δεν ξέρουν τι λένε. Αν τους ακούσετε όλους αυτούς στις συναντήσεις, αυτούς που αναλαμβάνουν τις τύχες του αθλητισμού, προκαλούν γέλια. Δεν ξέρουν, δεν έχουν δει τι είναι το γήπεδο. Δεν έχουν πάει στο γήπεδο. Δεν καταλαβαίνουν τι είναι η μάζα. Δεν καταλαβαίνουν πόσο εύκολο είναι να ξεφύγει η μάζα, ή να δημιουργηθούν προβλήματα. Και μετά είναι και το άλλο. Που εν πάση περιτπώσει βλέπετε και τι συμβαίνει και σήμερα στο ποδόσφαιρο. Να υπάρχει μία ΕΠΟ, στην οποία για πρώτη φορά στην ιστορία, ομολογημένα, είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει συγκεκριμένη δουλειά. Δηλαδή έχει πει ο ίδιος ο κύριος Σαββίδης, ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, ότι «ο Γραμμένος είναι δικός μας». Ε τι άλλο να πω εγώ. Δεν χρειάζεται να το πει κανένας άλλος. Το είπαν μόνοι τους.Ε τώρα ανακαλύψαμε ότι το φινλανδικό ποδόσφαιρο, θα μας λύσει τα προβλήματα. Λες και στη Φινλανδία παίζουν κανένα ντέρμπι σοβαρό να πούμε.Βεβαίως.Μάλιστα... Γιατί είχε δοθεί τίποτε άλλο; Το Καραϊσκάκη δόθηκε με χρονοχρέωση εδάφους. Το κλειστό δεν υπάρχει, για το μπάσκετ. Βόλεϊ-πόλο δεν έχουν τίποτα. Τι μας έφτιαξαν; Δεν έχει γίνει το Παλατάκι, που λένε, στον ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ; Δώρο της κυβέρνησης και του κυρίου Βενιζέλου τότε; Δεν έχει δοθεί στην ΑΕΚ, από την κυρία Δούρου, η «Α-Ρένα Δούρου», η Αγιά Σοφιά; Σε όλους έχουν δοθεί γήπεδα, εκτός από τον Ολυμπιακό. Και αυτό το περίφημο για το Καραϊσκάκη να ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα. Η Ολυμπιακή Επιτροπή έχει κάνει μια παραχώρηση, για κάποια χρόνια. Ο Ολυμπιακός δεν έχει στην ιδιοκτησία του το Καραϊσκάκη. Η ιδιοκτησία που έχει ο Ολυμπιακός είναι το Ρέντη, το προπονητικό του κέντρο και αυτό που έγινε είναι ότι το έχει αγοράσει ο κ. Μαρινάκης και το έχει παραχωρήσει στην ΠΑΕ. Να το καταλάβει και αυτό ο κόσμος. Δηλαδή αν αύριο δεν είναι ο κ. Μαρινάκης στην ΠΑΕ, ο Ολυμπιακός έχει προπονητικό κέντρο. Θυμίζω στον Παναθηναϊκό, όταν έφυγαν οι Βαρδινογιάννηδες έφυγε και η Παιανία μαζί. Και κάνανε σε κάτι χωράφια, με κάτι αυτοκίνητα να περνούν ανάμεσα. Κάνανε προπόνηση, ο Παναθηναϊκός, όχι ο Αστέρας Αμαλιάδας. Ο Παναθηναϊκός. Έκανε προπόνηση και περνάγανε αυτοκίνητα ενδιάμεσα. Αυτά πρέπει να καταλαβαίνει ο κόσμος, αυτά είναι τα σημαντικά. Που γράφουν την ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός έχει το προπονητικό του κέντρο που δεν θα το πειράξει ποτέ κανένας. Είναι του Ολυμπιακού.Ναι νομίζω ότι οι εγκαταστάσεις μας, γιατί όπου πηγαίνουμε με την ομάδα, βλέπουμε τα πάντα, νομίζω ότι πραγματικά συγκρίνεται πλέον με τις πολύ μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, το προπονητικό μας κέντρο.Τι να κάνουμε, μας έχουν απασχολήσει με όλα τα άλλα, αντί να ασχολούμαστε με αυτό που πρέπει...Αυτό ρωτάει ο κόσμος; Κοίταξε να δεις, αν έρθει αύριο η Ρεάλ και δώσει 30 εκατομμύρια; (γέλια) Ή 40;Βεβαίως θα γίνουν. Ήδη υπάρχει σχεδιασμός, προφανώς, ήδη προετοιμαζόμαστε για όλα, ήδη έχει σχεδιαστεί η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Έχουμε εντοπίσει τους στόχους, ήδη έχουμε ξαναλέω, το πλεονέκτημα, ότι έχουμε μία ομάδα καλή, έτοιμη και δουλεμένη και θα μπούμε στα προκριματικά με μια ομάδα, η οποία θα είναι συμπαγής. Από εκεί και πέρα θα γίνουν όλες οι κινήσεις που πρέπει και ελπίζουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, όπου τα χέρια θα είναι χέρια, τα πόδια να είναι πόδια, τα κεφάλια να είναι κεφάλια και αν γίνει αυτό, φαντάζομαι του χρόνου θα ξεκινήσουμε και θα φτάσουμε στην φυσική μας θέση και πάλι.Και μπράβο σας για αυτό, γιατί πραγματικά είναι σημαντικό. Εμείς όλοι οι Ολυμπιακοί, το ξέρετε και εσείς, Ολυμπιακοί είστε, από τον Ερασιτέχνη παίρνουμε μία ιδιαίτερη χαρά. Είναι λίγο αποφλοιωμένο, από την ένταση του ποδοσφαίρου, από τον φανατισμό και είναι το συναίσθημά μας. Δηλαδή πάμε εκεί...Ναι ναι το παιδάκι μας. Ακριβώς όπως το λες. Είναι η ρομαντική πλευρά μας πάντα, η ωραία μας πλευρά. Και μας αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, τα τελευταία 9 χρόνια, το λέω και το ξαναλέω, δεν μπορεί να χωρέσει σε ανθρώπου νου. Έχει αλλάξει η ιστορία του αθλητισμού! Στην Ελλάδα. Για πάντα, αυτά τα 9 τελευταία χρόνια. Και έχει αλλάξει και η ιστορία του ευρωπαϊκού αθλητισμού. Δεν υπάρχει άλλο κλαμπ, που να έχει πετύχει τόσα πράγματα, τόσους ευρωπαϊκούς τίτλους, τόσους εγχώριους τίτλους, σε τόσα λίγα χρόνια. Και επιτρέψτε μου να σας κουράσω μια στιγμή με αριθμούς, για να το καταλάβετε. Γιατί μόνο έτσι το καταλαβαίνουν όλοι. Είμαι οργανωμένος, έχω τους αριθμούς μου εδώ πέρα. Και έχει σημασία. Γιατί; Πέρα από τα 17 τμήματα του Ολυμπιακού. Πέρα από το γεγονός ότι χιλιάδες παιδιά καθημερινά φοράνε την φόρμα του Ολυμπιακού και χαίρονται για αυτό, όπως γίνεται και στο ποδόσφαιρο βέβαια. Γιατί και στο ποδόσφαιρο πρέπει να σας πω ότι έχουμε οκτώ χιλιάδες παιδιά.Στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο! Στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Κύπρο, παντού έχουμε Ακαδημίες και Ακαδημίες πρότυπο. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει στον Ερασιτέχνη κάτι το οποίο δεν γίνεται. Δεν έχει ξαναγίνει παγκοσμίως. Φανταστείτε ότι ο Ολυμπιακός από το 2010 μέχρι σήμερα έχει πάνω από 125 τίτλους...Μιλάμε τώρα για τίτλους. Για πρωταθλήματα! Για Κύπελλα, για ευρωπαϊκούς τίτλους, για διηπειρωτικά! Είναι απίστευτο, ότι την ίδια στιγμή που εμείς σαρώνουμε τις κούπες κατά εκατοντάδες, ο μεγάλος μας αντίπαλος στον αθλητισμό, ο Παναθηναϊκός, έχει 20 τίτλους. Τα λέω αυτά, δεν το κάνω για να πικάρω τους Παναθηναϊκούς, το κάνω για να καταλάβουν όλοι τα μεγέθη.Φανταστείτε, λοιπόν, ότι ο Ολυμπιακός τώρα έχει 420 τίτλους και... πάρει και 2-3 από τότε που έχω γράψει αυτές τις σημειώσεις (γέλια) και ο Παναθηναϊκός έχει μείνει στους 320! Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός το 2010 μας πέρναγε! Τρεις τίτλους. Δηλαδή το 2010 ο Ολυμπιακός, για να το καταλάβει ο κόσμος, είχε τρεις τίτλους λιγότερους από τον Παναθηναϊκό. Στον Ερασιτέχνη. Ωραία; Και τώρα έχει ο Παναθηναϊκός μείον 92 τίτλους! Άρα δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος που να μην καταλαβαίνει τους αριθμούς και να μην καταλαβαίνει ότι έχει γίνει μια κοσμογονία αθλητική. Και είναι και αυτό που λέτε. Φίλε μου καλέ όταν θες να κάνεις τον ιδεολόγο του Ολυμπιακού... Φίλε μου παλιέ, μάλλον, να το πω έτσι. Δώσε και ένα ευρώ. Για τον Ερασιτέχνη. Κάνε και μια χορηγία. Από τις εταιρείες σου. Μην πω για τον Πειραιά τώρα, που δεν έχει μπει ούτε παγκάκι. Γιατί άκουσα προχθές τον κύριο Κόκκαλη να λέει ότι ο Μαρινάκης φτιάχνει πλατείες. Δεν κατάλαβα. Από πότε είναι κακό αυτό, για τα παιδιά του Πειραιά; Να παίζουν στα Καμίνια, στα Μανιάτικα. Να παίζουν σε μια πλατεία με ασφάλεια. Δεν έπρεπε να φτιαχτεί μια πλατεία με ασφάλεια; Ή το μόνο μας μέλημα ήταν το Smart Park της INTRAKOM να γίνει στον Πειραιά;Υπάρχει ένα πολύ ωραίο μνημείο. Έχει αναμορφωθεί και όλη η πλατεία, είναι πολύ ωραία και για περπάτημα και για να περάσεις τον χρόνο σου εκεί, όπως ήταν παλιά. Θυμάστε πως ήταν παλιά, θυμάστε πως είναι τώρα.Έτσι είναι. Και νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα, τα οποία δεν μπορεί να τα αλλάξει κανείς και η αλήθεια μιλάει από μόνη της. Μία από αυτές τις αλήθειες, τις σημαντικές, σε όλο αυτό το σκηνικό που έχουμε μπει, είναι ότι ξέρουν όλοι πολύ καλά και οι Πειραιώτες και οι Έλληνες, ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στον ηγέτη του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη, έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, επιχειρηματικό. Δεν έχει κανένα συμφέρον από την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος. Οπότε το μόνο που κάνει είναι να θριαμβεύει στην παγκόσμια ναυτιλία και τα λεφτά του τα φέρνει στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνω ότι σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει αυτό, το να μην μπορούν να τον ελέγχουν και βλέπετε και τι κάνουν, για να τον έχουν αιχμάλωτο. Αλλά κάποια στιγμή αυτά θα περάσουν. Και αυτά δεν μπορούν να μείνουν ατιμώρητα. Ούτε στο κοινό υποσυνείδητο, ούτε σε εμάς. Που ζούμε καθημερινά όλα αυτά που συμβαίνουν.Εγώ όταν έχω περάσει με τον κ. Μαρινάκη μέρες στον Πειραιά, να μου λέει «κοίτα αυτό, δεν είναι ωραίο, πρέπει να το φτιάξουμε» ή «κοίτα εκείνο, πρέπει να το φτιάξουμε» και βγαίνουν και μιλάνε για τον Πειραιά άλλοι που δεν ξέρουν να πάνε από εδώ μέχρι το Χατζηκυριάκειο, ε εντάξει...Τι σημαίνει αυτό;Δεν είπα πριν; Αφού είναι η Πράβδα Αγίας Παρασκευής, τι περίμενε; Βασίλη τι περίμενες; Έχουν άλλο σχέδιο τώρα. Τώρα στην ΕΡΤ παίζουν λύρα στα γενέθλια του κ. Σαββίδη, έχουν σοβαρό πρόγραμμα. Δεν ασχολούνται με τον Ολυμπιακό.Να είναι καλά ο Βασίλης και όλοι οι άνθρωποι που ακούνε. Μπορεί να τους κουράσαμε, να τους βαρύναμε λίγο τώρα με τα πολιτικά.Έτσι είναι. Και ξαναλέω, είναι και η μεγαλύτερη κοινωνική ομάδα, αν το σκεφτείτε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική ομάδα.Και ο Ολυμπιακός και όλοι. Και ο Ολυμπιακός και όλοι.Βέβαια, ο Ολυμπιακός και ο Πειραιάς είναι ένα και το αυτό.Βέβαια, ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που έχει ταξιδέψει τον Πειραιά σε όλο τον κόσμο.Για αυτό πρέπει να είναι όλοι πάντα κοντά στον Ολυμπιακό!