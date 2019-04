Γ. Τσονάκας: «Συγχαρητήρια στους παίκτες, την τεχνική ηγεσία γι’ αυτό το απίστευτο επίτευγμα» (pic)

Είναι από τους πλέον στενούς συνεργάτες του Ραζβάν Λουτσέσκου. Οι περισσότεροι τον θεωρούν ως έναν απλό μεταφραστή αγνοώντας πως πρόκειται για προπονητή αποκατάστασης. Ο Γιώργος Τσονάκας είναι το alter ego του Ρουμάνου τεχνικού, ο συνδετικός του κρίκος με τους ποδοσφαιριστές και τον γνωρίζει όσο λίγοι. Και αυτός όπως κάθε άλλο μέλος της τεχνικής ηγεσίας, έχει το δικό του μερίδιο στην επιτυχία του ΠΑΟΚ και σήμερα μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης έστειλε το δικό του μήνυμα για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος: «⚪️⚫️🏆 C H A M P I O N S 🏆⚫️⚪️ Congratulations to the players, the technical staff for this A M A Z I N G achievement».