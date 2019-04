To γύρισε στο beach volley η Λάουρα Νάργες! (photo)

View this post on Instagram

Είχα κάποτε ένα τεράστιο πάθος, να χορεύω Hip Hop. Είναι αυτό που με έφερε τότε στην Ελλάδα και άλλαξε όλη μου τη ζωή. Για προσωπικούς λόγους δεν ήμουν σε θέση να συνεχίσω εδώ... Αααχ! Μετά από 11 χρόνια βρήκα όμως επιτέλους κάτι καινούργιο για εμένα που με γεμίζει εξίσου: το μπιτς βόλεϊ. Θέλω να πιστεύω πως φέτος το καλοκαίρι θα καταφέρω να κατέβω σε αγώνες - λέω τώρα με μπόλικη αυτοπεποίθηση 🙈 Θα είστε εκεί να μου κάνετε τσιρλίντινγκ;;; 🤩 Σας χρειάζομαι 🖤 ΥΓ: @sofipasxali αν ψάχνεις το κολάν σου εγώ το έχω 😇😅 ______________________________________________ #mondaymotivation #beachgirl #beachvolleyball #sports #new #passion #obsessed