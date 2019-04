Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν άφησε ασχολίαστο το αποψινό μεγαλειώδες σόου, που έστησαν οι οπαδοί της ομάδας σε όλο το μήκος της Παραλίας της Θεσσαλονίκης, αλλά και στα Κάστρα. Το θέαμα των "ασπρόμαυρων" έκλεψε την παράσταση αυτό το Σαββατόβραδο στην πόλη και αφορούσε τόσο τα γενέθλια του συλλόγου, όσο και την αναμενόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ποδοσφαιρική ομάδα, την ίδια ώρα που αυτή του βόλεϊ σήκωνε το Κύπελλο Ελλάδας στην Ιεράπετρα.



Οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, λοιπόν, ανέβασαν σχετικό βίντεο, που συνοδεύεται από το εξής σχόλιο: "93 χρόνια κρατάμε τη φωτιά αναμμένη".



🔥93 years we keep the fire burning #PAOK #93Years pic.twitter.com/TbtueNGmxJ