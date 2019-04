Ιδιαίτερη αναφορά των Πορτογάλων στο βίντεο συμπαράστασης της ΠΑΕ για τον αρχηγό (pic & video)

Χτες η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε ένα ξεχωριστό βίντεο, μέσα από το οποίο πρόβαλε απλές στιγμές του Αντελίνο Βιεϊρίνια στ’ αποδυτήρια της ομάδας του πριν ή μετά από προπόνηση και αγώνα-ες, στιγμές του στον αγωνιστικό χώρο και γκολ που έχει σημειώσει, όπως επίσης και στιγμές του από το βράδυ της Κυριακής λίγα λεπτά μετά τον τραυματισμό του. Όλα αυτά συνοδευόμενα από φράσεις που τόνισαν τη σημασία του για την ομάδα αλλά και την ενότητα που διέπει όλο το σύνολο καταλήγοντας στο «Είναι η σεζόν σου. Μένουμε δίπλα σου σ’ όλη τη διαδρομή. Μείνε δυνατός Άντε».



Το βίντεο αυτό που προβλήθηκε και από το «Dugout» έφτασε μέχρι και την Πορτογαλία, όπου έγινε αποδεκτό μ’ εγκωμιαστικά σχόλια για τη στάση της ομάδας και την προσπάθεια στήριξης που παρέχει στον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή με κάθε τρόπο.



It's your season. And we stand next to you all the way. Stay strong Ande #TheLeader #PAOK #PAOKfamily pic.twitter.com/h8GYtcyaHg