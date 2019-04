Ο Φορτούνης είναι όλος ο Ολυμπιακός (videos)

loading the player....

Το καλοκαίρι του 2018 ο Φορτούνης αποφάσισε να πάρει τον Ολυμπιακό στις πλάτες του. Δούλεψε περισσότερο από ποτέ και έκανε την πιο ώριμη ποδοσφαιρική του χρονιά αποδεικνύοντας πως αυτός είναι ο ηγέτης του. Είτε αγωνίζεται στην ομάδα του, είτε στην Εθνική, το παιχνίδι του «φωνάζει» πως κάτι καλό θα βγει από τα πόδια του. Θέλει τη μπάλα συνεχώς βγάζοντας τέτοια αυτοπεποίθηση που μόνο με ένα ασφυκτικό man to man μπορεί να περιοριστεί.Στα 26 του χρόνια έχει ήδη τις απαραίτητες εμπειρίες για να βγει μπροστά και να «κουβαλήσει» τον Ολυμπιακό. Κινούμενος στη μεσαία γραμμή, έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο δεκάρι που δεν περιορίζεται στην στενή έννοια του όρου. Δεν κινείται δηλαδή μόνο στο μεσοδιάστημα μεταξύ αντίπαλης άμυνας και κέντρου διότι στο ποδόσφαιρο του σήμερα εκεί υπάρχει μεγάλος συνωστισμός.Έτσι, κινείται σε όλους τους ελεύθερους χώρους για να ζητήσει μπάλα γεγονός που του επιτρέπει να απεμπλακεί από κάποιο στενό μαρκάρισμα. Επί της ουσίας είναι ένας box to box χαφ με όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενός δεκαριού. Πάμε να δούμε πως αποτυπώνεται αυτό στο γήπεδο.Όταν η αντίπαλη ομάδα μαρκάρει σε χώρους ευθύνης αυτό δημιουργεί πρόβλημα στο δημιουργικό κομμάτι του Ολυμπιακού. Τότε αναλαμβάνει δράση ο αρχηγός του. Γυρίζει και ζητά τη μπάλα πίσω από τη μεσαία γραμμή, «κουβαλάει» στα κενά διαστήματα και ψάχνει συνεργασίες με «πάσα και κίνηση» διανύοντας ακόμα και 50 μέτρα στο build up.Επίσης γυρίζει για να πάρει την πρώτη πάσα ώστε από τα δικά του πόδια να ξεκινήσει με σιγουριά μια νέα επίθεση είτε με αλλαγή παιχνιδιού, είτε με μεγάλη μπάλα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει μέσο όρο 45 πάσες σε κάθε παιχνίδι με ποσοστό ευστοχίας στο 78%.Είναι ενδεικτικό ότι στο ματς με τη Λαμία για το κύπελλο που είχε πάνω του man to man κατάφερε να κάνει μόλις 14/18 πάσες. Αποτέλεσμα; Ήττα 0-1 και αποκλεισμός από το κύπελλο. Συν τοις άλλοις το χαμένο πέναλτι σε αυτό το ματς ήταν απόρροια όλης της πίεσης που δέχθηκε σε αυτό το ματς. Είχε βεβαίως το σθένος να πάρει αυτός τη μπάλα για την εκτέλεση. Γενικά πάντως όποτε έχει κάτω από 30 πάσες σε κάποιο ματς ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει! Άλλο ένα παράδειγμα είναι το ματς με την Ντιναμό στο Κίεβο με 21/28 πάσες. Αποτέλεσμα, 0-1, αποκλεισμός.Η εξαιρετική του τεχνική κατάρτιση επίσης, σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή του επιτάχυνση, του επιτρέπει -όταν δεν έχει ελεύθερο συμπαίκτη- με σόλο να «σπάει» την αντίπαλη άμυνα και να παίζει δύο ρόλους ταυτόχρονα. Τόσο αυτόν του δημιουργού (για τον εαυτό του) όσο και αυτόν του επιθετικού.Είδαμε ως εδώ τους τρόπους του Φορτούνη να «χτίζει» το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Άπαξ λοιπόν και η μπάλα φτάσει στα πέριξ της αντίπαλης περιοχής και πάλι είναι αυτός που θα αναλάβει να «ταΐσει» τους επιθετικούς της ομάδας του. Οι 8 ασίστ τον καθιστούν πρώτο σε αυτόν τον τομέα στη Superleague. Αναλογιστείτε απλά, τι θα γινόταν αν οι συμπαίκτες του ήταν πιο εύστοχοι. Κι αυτό διότι έχει κατά μέσο όρο 2/4 κάθετες πάσες (smart passes) σε κάθε ματς και συνολικά 219 γεμίσματα. Οι 8 ασίστ μοιάζουν λίγες. Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν ο Ολυμπιακός δε θα ήταν τόσο μακριά βαθμολογικά από τον ΠΑΟΚ.Πέρα λοιπόν από το βασικό προσόν της δημιουργίας, ο Φορτούνης φέτος παίζει άψογα και τον ρόλο του δεύτερου επιθετικού. Η ορμή του στις κάθετες κινήσεις του προς την αντίπαλη περιοχή τον κάνει ιδιαίτερα απειλητικό. Οι κινήσεις του σε θέση φορ τον καθιστούν και πρώτο σκόρερ των ερυθρολεύκων με δέκα γκολ.Το κάνει κινούμενος σε θέση φορ με τη μπάλα στα πόδια και με ένα απλό 1-2 που «σπάει» την αντίπαλη άμυνα:Το κάνει κινούμενος σε θέση φορ χωρίς μπάλα:Το κάνει και εκτός περιοχής. Η φυσική του ροπή είναι να ψάχνει συνεργασίες προς τη δεξιά πτέρυγα και εν συνεχεία να αποφασίζει αν θα μπει στην περιοχή ή αν θα μείνει εκτός αυτής. Το εκπληκτικό γκολ με τη ΑΕΚ είναι η δεύτερη επιλογή του σε σχέση με το γκολ απέναντι στον Λεβαδειακό:Στα τελειώματα του έχει μια ισορροπία. Σε σύνολο 59 προσπαθειών έχει «εκτελέσει» 28 φορές εντός περιοχής και 26 εκτός (+πέντε κεφαλιές) αποδεικνύοντας όλα τα παραπάνω για τον πολυσχιδή του ρόλο στον φετινό Ολυμπιακό, είναι και χαφ είναι και φορ.Σε ότι έχει να κάνει με την προσφορά του στην ανασταλτική του λειτουργία, κατ’ εντολή μαρκάρει κυρίως στο χώρο ευθύνης του. Δε θα «κυνηγήσει» αντίπαλο, δε θα πέσει εύκολα για τάκλιν, ωστόσο με βάση τις τοποθετήσεις του θα κάνει την πρώτη άμυνα στο χώρο του κέντρου (έστω και παθητικά). Η αλήθεια είναι όμως ότι ο προπονητής του θέλει να κρατά την ενέργειά του για όλα όσα προαναφέραμε και όχι για να είναι ο κορυφαίος αμυντικός της ομάδας. Γι’ αυτό και έχει μόλις 17 κλεψίματα.Είτε το πιστεύετε, είτε όχι, ο Κώστας Φορτούνης είναι πρώτος στα λάθη στο πρωτάθλημα με 196. Η δεύτερη ανάγνωση αυτού του αριθμού είναι μόνο θετική. Όταν το 85% των επιθέσεων του Ολυμπιακού περνούν από τα πόδια του αρχηγού του, τότε είναι λογικό κι επόμενο να έχει και τα περισσότερα λάθη.Είπαμε και στον πρόλογο, πως ο Φορτούνης φωνάζει σε όλα τα ματς «εγώ είμαι εδώ, δώστε μου τη μπάλα». Το ότι είναι όλος ο Ολυμπιακός είναι μια δημοσιογραφική υπερβολή για να αναδείξουμε στο μέγιστο δυνατό τη συνεισφορά του στην ομάδα τη φετινή σεζόν.