ΠΑΟΚ: Μπλουζάκι με τον παθιασμένο Βιεϊρίνια (pic)

Μπλουζάκι με τη μορφή του Αντελίνο Βιεϊρίνια κυκλοφορεί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον Πορτογάλο σε έκρηξη χαράς.Η παθιασμένη μορφή του αρχηγού του ΠΑΟΚ συνοδεύεται με το σύνθημα «Do it with passion or not at all» ή, στα ελληνικά, «κάντο με πάθος ή καθόλου».Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη δημοσίευσή της στο Instagram, αναφέρει ότι το μπλουζάκι κυκλοφορεί σε περιορισμό αριθμό.