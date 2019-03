"More than football" από τον Αστέρα! (video)

Ο Αστέρας Τρίπολης συμμετέχει στην καμπάνια της European Football for Development Network (EFDN) σε συνεργασία με την European Club Association (ECA). Η εκστρατεία "More than football Action Weeks" καλεί τους οργανισμούς - μέλη της να περάσουν κοινωνικά μηνύματα για τις εβδομάδες 19 Μαρτίου έως 9 Απριλίου.Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Τρίπολης περνούν το δικό τους κοινωνικό μήνυμα και ταυτόχρονα, σύμφωνα και με την οδηγία της ευρωπαϊκής καμπάνιας "pass it on" καλούν ποδοσφαιριστές από άλλες ομάδες να κάνουν το ίδιο.Στη διάρκεια των #Morethanfootball Action Weeks ο η ομάδα της Αρκαδίας, θα παρουσιάσει κι άλλες δράσεις, θέλοντας να επιβεβαιώσει τον κοινωνικό χαρακτήρα της, αλλά και την ευθύνη που έχει αναλάβει απέναντι στο ποδόσφαιρο και τους φιλάθλους του.