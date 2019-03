Με κορυφαίες συμμετοχές ξεκινάει το Ιατρικό Συνέδριο της ΑΕΚ (pics)

Ένα από τα κορυφαία ιατρικά συνέδρια μέσα στο 2019 σε ολόκληρη την Ευρώπη ανοίγει τις πύλες του το πρωί της Πέμπτης και για δύο ημέρες κορυφαίοι επιστήμονες, παίκτες και προπονητές θα ανταλλάξουν σημαντικές απόψεις.Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου της ΠΑΕ ΑΕΚ:Με κύριο θέμα τον τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό, υπό την επιμέλεια του ιατρικού τιμ της ΠΑΕ ΑΕΚ (του κ. Παντελή Νικολάου ως πρόεδρο της επιστημονικής επιτροπής και του κ. Αλκη Καλλιακμάνη ως πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής), υπό την αιγίδα της εταιρίας AFEA Travel and Congress Services (2103668853, congress@afea.gr), τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων από μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες αλλά και πανεπιστημιακά ιδρύματα και μεγάλο αριθμό εγγραφών ανοίγει αύριο (Πέμπτη 21 Μαρτίου) τις εργασίες του το δεύτερο ιατρικό συνέδριο της ΠΑΕ ΑΕΚ, που θα διαρκέσει για δύο ημέρες στην αίθουσα VIP του Ολυμπιακού Σταδίου.Η ΠΑΕ ΑΕΚ υποδέχτηκε από σήμερα στην Αθήνα τους επικεφαλής του ιατρικού τιμ της Μπαρτσελόνα (τον Xavi Yanguas, μέλος του ιατρικού τιμ, αλλά και τον φυσιοθεραπευτή, Xavi Linde Cot) και τον Ιταλό Federico Picchetti (Rehab Specialist), που θα εκπροσωπήσει στο συνέδριο το Isokinetic Bologna, μία από τις μεγαλύτερες κλινικές αποκατάστασης στην Ευρώπη. Τα μεσάνυχτα φτάνει στην Αθήνα ο Louw van Niekerk, ορθοπαιδικός χειρουργός, μέλος του ιατρικού τιμ της αγγλικής Μίντλεσμπρο, ενώ αύριο το μεσημέρι θα έχουμε την άφιξη του Marc Vouillamoz, UEFA Head of Medical and Anti-Doping, ο οποίος έκανε την τιμή στον σύλλογο να αποδεχθεί την πρόσκληση και να αναλύσει αύριο το απόγευμα τις σύγχρονες πολιτικές της UEFA εναντίον του ντόπινγκ.Από τις 8.30 αύριο το πρωί στη γραμματεία του συνεδρίου στην είσοδο των VIP του ΟΑΚΑ θα συνεχίζονται οι εγγραφές και οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν στις 9.30 με τις εναρκτήριες ομιλίες, πριν από την πρώτη στρογγυλή τράπεζα του συνεδρίου στις 10.00 με τις απόψεις και τα βιώματα των αθλητών, οι οποίοι πρόσφατα πέρασαν την ταλαιπωρία αυτού του τόσο συχνού αλλά και σοβαρού τραυματισμού στον πρόσθιο χιαστό.Για την ηλεκτρονική εγγραφή σας μέσω της AFEA μπορείτε και τώρα να κάνετε κλικ ΕΔΩΑπό πλευράς ποδοσφαιρικών συλλόγων, σε ένα από τα κορυφαία αθλητιατρικά συνέδρια σε όλη την Ευρώπη για το 2019, εκτός από τη διοργανώτρια ΑΕΚ, που θα εκπροσωπηθεί από τον επικεφαλής του ιατρικού της τιμ, κ. Παντελή Νικολάου, πρόεδρο της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου, τον γιατρό της ομάδας μας, κ. Αλκη Καλλιακμάνη, πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής, τον κ. Νίκο Πανταζή, πρώην επικεφαλής του τμήματος αποκατάστασης, τον Γιάννη Σταθά, μέλος του τμήματος αποκατάστασης της ομάδας μας και τον εργοφυσιολόγο των Ακαδημιών, Δημήτρη Στεργιόπουλο, μετέχουν ακόμα η Μπαρτσελόνα, η Μίντλεσμπρο και ο Ατρόμητος με τον Νίκο Πισκοπάκη, επικεφαλής του ιατρικού τιμ της ομάδας, ενώ θα παρακολουθήσουν τις εργασίες οι περισσότερες ομάδες της Super League!Στην ιατρική διημερίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ εκπροσωπούνται ακόμα τέσσερα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, αφού στη λίστα των ομιλητών υπάρχουν τα ονόματα των Ελευθέριου Κέλλη (Καθηγητής αθλητικής κινησιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης), Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλου, (Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών), Ιωάννη Γιάκα (Καθηγητής Βιομηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας) και της Ελένη Καπρέλη (Καθηγήτρια Φυσιοθεραπείας στα ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας).Στο συνέδριο εκπροσωπούνται ακόμα δύο μεγάλης φήμης στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και της αθλητιατρικής οργανισμοί:-Το ECOSEP (European College of Sports and Exercise Physicians) με ομιλητή τον Έλληνα σύμβουλό του, Νικόλαο Μαλλιαρόπουλο- Kαι το Isokinetic Bologna (μία από τις μεγαλύτερες κλινικές αποκατάστασης στην Ευρώπη) με ομιλητή τον Federico Picchetti, Rehab Specialist.Εκτός από την εκπροσώπηση της UEFA, μέσω της βαρυσήμαντης συμμετοχής του Marc Vouillamoz, στο πρόγραμμα της πρώτης μέρας του συνεδρίου υπάρχει ακόμα και η ομιλία του καρδιολόγου του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Δημήτρη Τσιαχρή που θα αναφερθεί στο επίκαιρο θέμα των ξαφνικών καρδιακών θανάτων αθλητών.Στα πολύ σημαντικά ονόματα των ομιλητών υπάρχουν ακόμα ο Βασίλης Χουλιάρας, δεύτερος αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρίας και Επιμελητής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Άρτας, όπως και ο φυσιοθεραπευτής, Αυξέντιος Κεκελέκης.Κατεβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα του δεύτερου ιατρικού συνεδρίου της ΠΑΕ από ΕΔΩ