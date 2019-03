Kινδυνεύει με εμπάργκο η Σίτι

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να τιμωρηθεί με απαγόρευση μεταγραφών στα δύο επόμενα «παράθυρα» λόγω παραβιάσεων των κανόνων για μεταγραφές νεαρών ποδοσφαιριστών, πολυιδιοκτησία και Financial Fair Play.Η πρωταθλήτρια Αγγλίας βρίσκεται υπό έρευνα για τις μεταγραφές νέων παικτών από την αγγλική ομοσπονδία και την Πρέμιερ Λιγκ, ενώ η ΟΥΕΦΑ ερευνά το θέμα της παραβίασης του FFP.Παράλληλα, η ΦΙΦΑ ερευνά τις σχέσεις της με την Νόρτζελαντ από την Δανία και την ακαδημία Right To Dream στην Γκάνα, η οποία είναι ιδιοκτησία του προέδρου της δανικής ομάδας, Τομ Βέρνον.Δύο παίκτες από την ακαδημία, οι Τζορτζ Ντέιβις και Ντόμινικ Οντούρο, έχουν δηλώσει στον Τύπο της Δανίας ότι είχαν υπογράψει στην Σίτι και έπαιξαν με τη φανέλα της σε ματς υποδομών πριν κλείσουν τα 18, κάτι που δεν επιτρέπεται από τους κανονισμούς. Οι δύο παίκτες από τότε δεν αγωνίζονται στην αγγλική ομάδα, ωστόσο η ΦΙΦΑ ερευνά την παραμονή τους εκεί, καθώς υπάρχουν υπόνοιες ότι η Σίτι είχε έρθει σε συμφωνία με τον Βέρνον για την απόκτηση των καλύτερων παικτών της Right To Dream, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ως ιδιοκτησία ποδοσφαιριστών από τρίτο μέρος.Για τις παραβιάσεις μεταγραφών και πολυδιοκτησίας, η Σίτι μπορεί να τιμωρηθεί με απαγόρευση μεταγραφών για δύο «παράθυρα», κάτι που υπέστη πρόσφατα και η Τσέλσι, που έχει ασκήσει έφεση κατά της τιμωρίας.Για την παραβίαση των όρων του FFP, η αγγλική ομάδα μπορεί να τιμωρηθεί ακόμα και με αποκλεισμό από το Τσάμπιονς Λιγκ.