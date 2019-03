Βραβείο για Σολδάνο

View this post on Instagram

Siento una alegría y emoción enorme por haber sido reconocido como el deportista del año 2018 de Sunchales, MI CIUDAD. Es un verdadero orgullo recibir este reconocimiento del lugar donde provengo, donde crecí y donde me he formado como persona y profesional. Muchas gracias al grupo @meridiano_digital y a todas las personas que formaron parte de este lindo evento, las cuales, muchas de ellas, me han visto crecer en todos estos años. También quiero aprovechar para agradecer a mis compañeros del Club A. Unión de Sta Fe, ya que en un deporte colectivo como el fútbol, nada es posible solo, y como grupo, hemos tenido un año histórico para nosotros y para la institución. Por último, más allá ser un premio relacionado a lo deportivo, me da felicidad saber que quienes recibieron el premio; tanto mi hermana, como mi papá, son junto a mi mamá, los principales responsables de enseñarme por sobre todas las cosas a ser una persona respetuosa, humilde y a trabajar y luchar por lo que uno ama, y llevarlo a cabo con todo el amor y la pasión que uno pueda darle a lo que hace. Nuevamente gracias, son caricias que achican las distancias y hace que todo esfuerzo tenga mayor valor.