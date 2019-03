Ο Ρόουζ, ο δανεισμός και το συμβόλαιο (pic)

Εχει κάνει ήδη 6 παιχνίδια και για μία... μέρα θα είχε κάνει και 7, καθώς στο πρώτο παιχνίδι που είχε δικαίωμα να αγωνιστεί με τον Αρη (εκτός έδρας με τον Λεβαδειακό) ήταν πολύ λίγο στην ομάδα και δεν είχε προλάβει να γνωριστεί με τους νέους του συμπαίκτες.Ο Λίντσεϊ Ρόουζ έχει ήδη κάνει να φαίνεται επίκαιρο το θέμα της παραμονής του στον Αρη. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται ως δανεικός από τη Λοριάν που διεκδικεί την άνοδό της (βρίσκεται στην 3η θέση της Ligue 2) στην Α' Κατηγορία της Γαλλίας.Ο Γάλλος έχει ήδη παίξει 6 παιχνίδια και έχει πετύχει 1 γκολ, αυτό που έβαλε κόντρα στην ΑΕΚ στο πρόσφατο παιχνίδι στο "Κλεάνθης Βικελίδης".Ο ίδιος δεν κρύβει τη διάθεσή του να παραμείνει στην ομάδα ενώ και ο Αρης είχε γράψει: "Είσαι ένας από εμάς", στη φωτογραφία που πόσταρε ο σύλλογος στα social media με τον γιο του, Εϊντριέν, από τα αποδυτήρια του "Κλεάνθης Βικελίδης". Είχε γράψει: "Like father, like son. You are one of us, ARIS FAMILY!".Το μόνο σίγουρο είναι ότι και οι δύο πλευρές θέλουν να συνεχίσουν μαζί κι αυτό είναι το πιο δυνατό εφόδιο στις συζητήσεις που θα γίνουν με τη Λοριάν.