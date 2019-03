Ο Κρέσπο έκλεψε καρδιές!

Αθόρυβος, αλλά ουσιαστικός από κάθε άποψη. Ο Χοσέ Κρέσπο κερδίζει το θαυμασμό των φίλων του ΠΑΟΚ σε κάθε παιχνίδι σχεδόν, όμως, ειδικά σε αυτό με αντίπαλο τον Πανιώνιο για το Κύπελλο στη διάρκεια της εβδομάδας που σήμερα τελειώνει, έκλεψε καρδιές με την απόδοσή του! Απόδειξη, ότι αναδείχτηκε καλύτερος παίκτης της αναμέτρησης στη σχετική ψηφοφορία των οπαδών της ομάδας.





Σε σχετική ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:







"Ο Χοσέ Κρέσπο αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Πανιώνιο στο γήπεδο της Τούμπας για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.







Ένα παιχνίδι που θα μείνει πραγματικά αξέχαστο. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει με συγκλονιστικό τρόπο την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Πανιώνιο στο γήπεδο της Τούμπας, με δύο γκολ στο τελευταίο 10λεπτο της παράτασης.







Οι Κυανέρυθροι βρήκαν δύο γκολ στις τρεις τελικές που επιχείρησαν, ο ΠΑΟΚ έχασε σωρεία ευκαιριών, το 2-1 της κανονικής διάρκειας έστειλε την αναμέτρηση στο έξτρα 30λεπτο, ο Πανιώνιος σόκαρε την Τούμπα με δεύτερο γκολ, αλλά οι παίκτες του Λουτσέσκου βγήκαν νικητές σε μία ακόμα μεγάλη μάχη, με μία κατάθεση ψυχής διάρκειας 120 λεπτών.







Δύο ήταν οι παίκτες που ξεχώρισαν με την απόδοσή τους στο γήπεδο. Ο Χοσέ Κρέσπο ήταν παντού μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτρεξε όσο κανένας άλλος, παρασύροντας και τους συμπαίκτες του, δεν είχε πρόβλημα στο αμυντικό κομμάτι, ενώ συνέβαλε τα μέγιστα και στην επίθεση, λειτουργώντας σε πολλά σημεία του αγώνα ως χαφ.







Ο δεύτερος ήταν ο Αντελίνο Βιεϊρίνια . Ο αρχηγός κατέθεσε ότι είχε στον αγωνιστικό χώρο για δύο ώρες, έτρεξε, πάλεψε και ήταν εκείνος που σφράγισε τη νίκη με μία άψογη εκτέλεση πέναλτι στο 118′.







H ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match ήταν υπόθεση των δύο, με τον Ισπανό να κερδίζει τον Πορτογάλο και να κατακτά το βραβείο με ποσοστό 44,58%, έναντι 37,39%".