Αποκλεισμός στο Youth League

Σε μία συναρπαστική μάχη, που κράτησε καθηλωμένους περισσότερους από 10.000 θεατές που κατέκλυσαν σήμερα (19/2) το γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ κοίταξε στα μάτια την Τότεναμ, αν και αγωνίστηκε για περισσότερο από μία ώρα με παίκτη λιγότερο, αλλά ηττήθηκε με σκορ 0-1, αποτέλεσμα που σήμανε το τέλος του ευρωπαϊκού ταξιδιών της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία, στο πλαίσιο του Youth League.



Ήταν ένα παιχνίδι - πρόκληση και οι πιτσιρικάδες του Δικεφάλου ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά. Η μάχη κρίθηκε στις λεπτομέρειες, που ήταν οριακά με την πλευρά των Άγγλων. Οι φιλοξενούμενοι ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στο 12ο λεπτό με κεφαλιά του Λίονς-Φόρστερ από εκτέλεση κόρνερ.



Ο ΠΑΟΚ δεν πανικοβλήθηκε και ισορρόπησε γρήγορα το παιχνίδι. Μάλιστα, κατάφερε να απειλήσει σε αρκετές περιπτώσεις. Η αποστολή έγινε ακόμα πιο δύσκολη στο 33ο λεπτό. Ο Τσιγγάρας είδε απευθείας κόκκινη για μαρκάρισμα έξω από τη μεγάλη περιοχή του "Δικεφάλου".



Παρά το εις βάρος του σκορ και το αριθμητικό μειονέκτημα, ο ΠΑΟΚ δεν το έβαλε κάτω και μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή έδωσε τα πάντα στο γήπεδο για την ισοφάριση. Οι Λύρατζης, Μιχαηλίδης, Διαμαντής και Γαϊτανίδης έχασαν σπουδαίες ευκαιρίες, οι φιλοξενούμενοι είχαν δύο δοκάρια στο δεύτερο μέρος και το 0-1 δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε.



Μετά από 14 μήνες, η Κ19 του ΠΑΟΚ ηττήθηκε και αποχαιρέτησε το UEFA Youth League κρατώντας τις πολύτιμες εμπειρίες και αποδεικνύοντας πως το μέλλον της ανήκει.



Η σύνθεση των "ασπρόμαυρων": Παπαδόπουλος, Λύρατζης, Τσαούσης, Διαμαντής, Μιχαηλίδης, Τσιγγάρας, Σαλαμούρας (81′ Μανιώτης), Χατζηστραβός (84′ Πανίδης), Δούμτσης (46′ Τζοβάρας), Γαϊτανίδης (84′ Μελετίδης), Γκαργκατζίδης (76′ Πουρναράς).

Κι επειδή το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι γιορτή, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, μετά το τέλος του αγώνα οι "ασπρόμαυροι" έκαναν δώρο τούρτα στον Γιάννη Μιχαηλίδη, που είχε τα γενέθλιά του. Στο λογαριασμό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει σχετική ανάρτηση.



And after a tough game, birthday party for Giannis Michailidis #PAOKu19 #UYL @UEFAYouthLeague @SpursOfficial #FootballUnites pic.twitter.com/bSJNUBFzou