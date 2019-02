View this post on Instagram

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, για την υποστήριξη, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και να σας διαβεβαιώσω ότι σύντομα θα γυρίσω, το ίδιο δυνατός. Από την πρώτη στιγμή εισέπραξα τόση αγάπη... Αγάπη, η οποία θα λειτουργήσει σαν ασπίδα για μένα. Ο ηγέτης της ομάδας μας, ο κ. Μαρινάκης, ο προπονητής μας, ο κ. Μαρτίνς, όλοι οι συμπαίκτες μου, οι άνθρωποι της ομάδας και φυσικά ο Χρήστος Θέος και η ιατρική του ομάδα είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Ευχαριστώ όλους στον οργανισμό του Ολυμπιακού, όπως ευχαριστώ και όλη την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Ολυμπιακού, για το "τσουνάμι" αγάπης και στήριξης. Από τον κ. Μαρινάκη, μέχρι τον κόσμο που με βλέπει στον δρόμο και με πλησιάζει, για να μου ευχηθεί να γυρίσω γρήγορα. Αλλά και τους αμέτρητους φιλάθλους, που δεν είναι Ολυμπιακοί, αλλά έδειξαν ενδιαφέρον και μου ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς και επαναλαμβάνω ότι με τη δύναμή σας, δίπλα στη δική μου, θα γυρίσω σύντομα το ίδιο δυνατός και έτοιμος για τους στόχους της νέας χρονιάς. Είμαι δίπλα στην ομάδα και τους συμπαίκτες μου, για να πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε, την εφετινή περίοδο! Ζήτω ο Ολυμπιακός!» Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος #olympiacos #ThankYou