Ο ... συνήθης «ύποπτος»

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, κάτοχος των περισσότερων ατομικών διακρίσεων τη φετινή σεζόν στις σχετικές διαδικτυακές ψηφοφορίες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ήταν αυτός που κατέκτησε την πρώτη θέση για τη φάση του μήνα Ιανουαρίου. Ο υψηλόσωμος τερματοφύλακας του «Δικεφάλου» επιβραβεύτηκε για την εξαιρετική του επέμβαση – ακόμη μια – στον αγώνα στην Τρίπολη. Όπως αναφέρει σχετικά η ΠΑΕ στην επίσημη ιστοσελίδα της: «Πήρε τα πρώτα τέσσερα πρώτα της χρονιάς, έκανε ένα διάλειμμα τον Δεκέμβριο και τον Γενάρη επέστρεψε για να πάρει το nak Play of the Month για πέμπτη φορά. Κυρίες και κύριοι, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. O Αστέρας Τρίπολης μπήκε δυνατά στο παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Οι γηπεδούχοι πίεσαν την άμυνα του Δικεφάλου και κατάφεραν να φτάσουν αρκετές φορές μπροστά στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη . Ο τερματοφύλακας όμως του Δικεφάλου ήταν εκεί και κράτησε ανέπαφη την εστία του. Η κορυφαία του στιγμή αναμφίβολα ήρθε στο 39′. Ο Καλτσάςδοκίμασε ένα σουτ ανάμεσα σε πολλά σώματα, o #TheGoldkeeper τον σταμάτησε και στην επαναφορά είπε όχι και στον Μουνάφο σε προσπάθεια εξ επαφής. Το διπλό στοπ στους παίκτες των Αρκάδων στάθηκε αρκετό για να επαναφέρει τον διεθνή γκολκίπερ στην κορυφή του διαγωνισμού για το nak Play of the Month. Έτσι μετά από ένα μικρό διάλειμμα τον Δεκέμβριο, ο Πασχαλάκης συνέχισε το εντυπωσιακό σερί του και κατέκτησε το εν λόγω βραβείο για πέμπτη φορά τη φετινή σεζόν».