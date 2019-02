Άκπομ ο εκλεκτός του κόσμου

Ολοκληρώθηκε η καθιερωμένη διαδικτυακή ψηφοφορία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ανάδειξη του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή της για την προηγούμενη αγωνιστική στο ματς με τον Ολυμπιακό. Ο κόσμος «μίλησε» κι ο Τσούμπα Άκπομ επικράτησε του Αντελίνο Βιεϊρίνια. Όπως αναφέρει η ΠΑΕ σχετικά: «Ο Τσούμπα Άκπομ αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας για την 20η αγωνιστική της Super League Σουρωτή. Ο ΠΑΟΚ χάρισε στην ποδοσφαιρική Ελλάδα μία ποδοσφαιρική παράσταση υψηλού επιπέδου και πήρε με άνεση και στυλ το ντέρμπι κορυφής του ελληνικού πρωταθλήματος, κάνοντας σημαντικό βήμα για τη μάχη του τίτλου.







Οι παίκτες του Δικεφάλου ήταν αποφασισμένοι, κέρδισαν όλες τις προσωπικές μονομαχίες και κατάφεραν να επικρατήσουν με 3-1 και να ξεφύγουν με εννιά βαθμούς από τους διώκτες τους. Εκ των κορυφαίων της ομάδας του Λουτσέσκου ήταν ο Τσούμπα Άκπομ . Ο Άγγλος φορ απέδειξε ότι μπορεί να σηκώσει το βάρος της επιθετικής γραμμής του Δικεφάλου και στα πιο δύσκολα παιχνίδια. Έτρεξε πολύ, πίεσε τους αντιπάλους του, έκανε τα στόπερ του Ολυμπιακούνα υποφέρουν για 90 λεπτά, έδωσε με το κεφάλι την ασίστ στον Μπίσεσβαργια το 2-0, ενώ σφράγισε την εμφατική νίκη με ένα υπέροχο γκολ, όταν έκλεψε τη μπάλα από τον Σισέ και εκτέλεσε τον Σα με ένα άπιαστο πλασέ. Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα ο Άκπομ συγκέντρωσε το 49,14% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.







Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Αντελίνο Βιεϊρίνια . Ο αρχηγός ήταν αυτός που άνοιξε το δρόμο για τον θρίαμβο της ομάδας του με το γκολ μόλις στο τρίτο λεπτό του αγώνα, ενώ είχε συνολικά μία ηγετική παρουσία στο γήπεδο».