Πολυτιμότερος ο Πόνσε (pics)

To βραβείο του πολυτιμότερου παίκλτη για τον μήνα Ιανουάριο παρέλαβε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Έκι Πόνσε.O Αργεντινός επιθετικός ψηφίστηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της ΑΕΚ για τον Ιανουάριο από τους φιλάθλους της ομάδας, που επιθυμούν διακάως την παραμονή του στην Ένωση και τη νέα σεζόν.Mάλιστα για τον Πόνσε είναι η δεύτερη φορά κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, καθώς είχε αναδειχθεί mvp και τον Δεκέμβριο.Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:"Η ΠΑΕ ΑΕΚ, σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, έχουν δημιουργήσει την ενέργεια Player of the Month, με σκοπό να δώσουν τη δυνατότητα στους φιλάθλους της ΑΕΚ να ψηφίζουν τον αγαπημένο τους παίκτη κάθε μήνα, μέχρι και το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2018-19.Σήμερα στο προπονητικό μας κέντρο πραγματοποιήθηκε η βράβευση του ποδοσφαιριστή Εσέκιελ Πόνσε ως Player of the Month για τον μήνα Ιανουάριο.Ο Εσέκιελ Πόνσε αναδείχθηκε πρώτος στις προτιμήσεις των φιλάθλων μας, στην αντίστοιχη ψηφοφορία που διεξήχθη στη σελίδα του Facebook AEK F.C. Experience της Τράπεζας Πειραιώς.Την βράβευση πραγματοποίησε ο κ. Χρήστος Παπαϊωάννου, κάτοχος της πιστωτικής κάρτας AEK F.C. Mastercard της Τράπεζας Πειραιώς.Παρόντες από την Τράπεζα Πειραιώς ήταν οι κα. Μαρία Ρίπη από την Δ/νση Καρτών και ο κ. Γεωργούσης Νίκος από την Δ/νση Marketing και από την ΠΑΕ ΑΕΚ ο Εμπορικός Διευθυντής της ομάδας, κ. Νίκος Καραούζας".