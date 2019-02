Τόπο στα νιάτα (vid)

Ώρα Youth League – και – για τον ΠΑΟΚ, με την Κ19 να δοκιμάζεται στα πλέι οφ της πλέον ισχυρής διασυλλογικής διοργάνωσης της ηπείρου. Όπως αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Η Κ19 του Δικεφάλου υποδέχεται την Tρίτη (19.02) στις 19:00 στο γήπεδο της Τούμπας την Tότεναμ για τα Play Offs του UEFA Youth League. Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες για τα εισιτήρια της αναμέτρησης και τις διαπιστεύσεις των εκπροσώπων των ΜΜΕ. Οι φίλαθλοι της ομάδας θα μπορούν να προμηθεύονται τα εισιτήρια τους από τα εκδοτήρια της Τούμπας, δίνοντας τα στοιχεία τους, τον αριθμό ΑΜΚΑκαι προσκομίζοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους. To AMKA είναι απαραίτητο για όλους, ανεξαρτήτου ηλικίας. Τα εισιτήρια είναι δωρεάν και τα εκδοτήρια θα λειτουργούν από τις 15:00. Οι διαθέσιμες θύρες είναι οι 1, 2, 3 και VIP».



Show your love for our Next Generation...#PAOKu19 Vs @SpursOfficial - Promo @UEFAYouthLeague Knockout Round | Play Offs

⌚️19.02.2019, 19:00

📍Toumba Stadium

