Επιστροφή Μανιάτη στον Πανιώνιο (pic)

View this post on Instagram

Ο Γιάννης Μανιάτης επιστρέφει σπίτι του... Οι πρώτες δηλώσεις του στο panioniosfc.gr «Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην ομάδα που με ανέδειξε. Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ δεν είναι μια ακόμα ομάδα στην καριέρα μου αλλά πραγματικά νιώθω ότι επέστρεψα στο σπίτι μου. Πλέον αυτό που θέλω είναι να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις την ΟΜΑΔΑ να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει για την φετινή αγωνιστική περίοδο». #PGSS #PanioniosFamiy #DestinationHistory