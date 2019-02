Αστέρας Τρ. για την Θύρα 7: "Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε"

View this post on Instagram

Η θλίψη για την τραγωδία της Θύρας 7 δεν θα σβήσει ποτέ. Οι 21 ψυχές που χάθηκαν άδικα θα μας γεμίζουν με την ευθύνη να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να ζήσουμε μια τέτοια ημέρα