Κουλούρης: "Περήφανος για το ρεκόρ"

Περήφανος που το όνομά μου γράφτηκε στην ιστορία του Ατρομήτου. Είμαι ευγνώμων σε όλη την οικογένεια του Ατρομήτου για την μεγάλη τους στήριξη και ευελπιστώ σε ανάλογη συνέχεια μέχρι να φτάσουμε στον τελικό μας στόχο. Η ευθύνη μου είναι ακόμα μεγαλύτερη, όταν προκάτοχος του ρεκόρ ήταν ο Κώστας Μήτρογλου. #newrecord#keepworking 🔵⚪️💪🏻 @atromitosathinonfc