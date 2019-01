Το αντίο του Κοτσόλη με ένα συγκινητικό μήνυμα

View this post on Instagram

Μετά από τηλεφώνημα γραφείου εκπροσώπησης παιχτών που συνεργαζόμουν στην Αγγλία και ερώτημα αν είμαι διατεθειμένος να δοκιμαστω σε ομάδα χαμηλής κατηγορίας (!!!!!!),κρίνω σκόπιμο να επισημοποιησω αυτό που το περιβάλλον μου γνωριζει εδώ και καιρό...Ο κύκλος μου σαν ποδοσφαιριστής έχει κλείσει.Το σώμα μπορεί να ανταπεξέλθει αλλά το πνεύμα αρνείται... Νιωθω ευλογημένος που κατόρθωσα για τόσα χρόνια να κάνω το αγαπημένο μου άθλημα επάγγελμα.Το ποδόσφαιρο μου έδωσε την δυνατότητα να ωριμάσω από πολύ μικρός,να γίνω υπεύθυνος και ανεξάρτητος.Να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο και να συναναστραφω με ανθρώπους με διαφορετικές κουλτούρες και νοοτροπίες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους υπήρξαν συνοδοιπόροι μου ακόμα και αυτούς που μπορεί να με πίκραναν η να με πολέμησαν.Σε αυτούς οφείλω το ότι συνειδητοποίησα ότι η κοινωνία μας δεν είναι «αγγελικά πλασμένη» και πως ακόμα και αν εσυ πορεύεσαι «με τον σταυρο στο χέρι» θα βρεθούν κάποιοι να σου κάνουν κακό.Απο την άλλη υπήρξαν συνοδοιπόροι που έγιναν φίλοι για μια ζωή!Φιλοι που όταν έσβησαν τα φώτα του ποδοσφαίρου ήταν και είναι κοντά μου! Περισσοτερο όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου που συντέλεσε τα μέγιστα στο να κυνηγήσω το όνειρο μου,με στήριξε σε όλες τις δυσκολίες και φρόντισε να με «θωρακίσει» δίνοντας μου κίνητρα για την εξωποδοσφαιρικη μου εκπαίδευση και μόρφωση. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες-σταθμοι για μένα από κατάκτηση τίτλων και διακρίσεις με εθνικές ομάδες,Παναθηναϊκό και ΑΕΛ αλλά όσο περίεργο και αν φαίνεται η αγαπημένη μου φωτογραφία και αυτή που κοιτάζοντας την μου προκαλεί τα πιο έντονα συναισθήματα είναι αυτή...