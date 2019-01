Ημέρα Σβιντέρσκι στη Νέα Μεσημβρία (video)

Νωρίτερα, ο Πολωνός επιθετικός πέρασε από τη γνωστή διαδικασία... καλωσορίσματος στην ομάδα, με τους νέους συμπαίκτες του να του ετοιμάζουν... θερμή υποδοχή. Στην ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον επίσημο λογαριασμό της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να πα΄ρετε σχετική γεύση.

Karol Swiderski is officially welcomed from his teammates #PAOK #PAOKfamily #transfers #TheFutureIsHere #SwiderskiIsHere #training pic.twitter.com/WuVWCAbaru