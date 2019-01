Μισή τιμή τα εισιτήρια με Λάρισα για τους φίλους του Παναθηναϊκού

Όσοι αγοράσουν εισιτήριο για το παιχνίδι Κυπέλλου με τη Λαμία, θα έχουν και έκπτωση 50% στην αγορά εισιτηρίου για το ματς με τη Λάρισα, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.Αναλυτικά:Έκπτωση 50% στην τιμή του εισιτηρίου για τον αγώνα με τη Λάρισα σε όσους αγοράσουν εισιτήριο του ματς με τη ΛαμίαΗ ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φίλους του συλλόγου ότι από σήμερα είναι στη διάθεσή τους τα εισιτήρια τόσο για τη ρεβάνς Κυπέλλου με τη Λαμία (Πέμπτη 24/1/2019, 19.30) όσο και για τον αγώνα πρωταθλήματος Παναθηναϊκός - ΑΕΛ (Κυριακή 27/1/2019, 19:00) στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Super League.Ειδικά γι’ αυτό το ζευγάρι αγώνων η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προσφέρει 50% έκπτωση στην ονομαστική τιμή εισιτηρίου του αγώνα πρωταθλήματος για όλους τους φιλάθλους που θα αγοράσουν εισιτήριο για τον αγώνα Κυπέλλου με τη Λαμία! Εκμεταλλευτείτε την προσφορά προκειμένου να ενισχύσετε με την παρουσία σας την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της ομάδας μας! Η εξαργύρωση της έκπτωσης από τα εκδοτήρια θα μπορεί να γίνεται στις 24/01 και μόνο. Τις ημέρες που ακολουθούν εάν καποιος επιθυμει να εξυπηρετηθεί από την αίθουσα «Κασιμάτη» θα πρέπει να προσκομίζει το εισιτήριο του ή το barcode του εισιτηρίου.Με την αγορά εισιτηρίου ηλεκτρονικά (πατήστε εδώ για να αγοράσετε το εισιτήριό σας) αποφεύγετε ταλαιπωρία σε ουρές και επιπλέον ενισχύετε τον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο, με το ποσό των 2€, υποχρεωτικά τις πρώτες δύο ημέρες της προπώλησης, ενώ στην συνέχεια συμβάλλετε προαιρετικά το ποσό που εσείς επιλέγετε.Στον αγώνα Κυπέλλου με τη Λαμία γενική είσοδος ορίζεται στα 10€, εξαιρουμένων των θυρών 29 όπου τιμώνται 20 ευρώ (ηλεκτρονικά η τιμή ορίζεται στα 18€) και P1, P2 όπου τιμώνται 40€ (ηλεκτρονικά η τιμή ορίζεται στα 38€).Η διάθεσή τους στα εκδοτήρια θα γίνεται ως εξής:Για τον αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΛ οι τιμές κυμαίνονται από 10€ έως 60€ από τα εκδοτήρια του Παναθηναϊκού και μέσω internet και των VIVA Spots. Οι τιμές ανά θύρα είναι:- Θύρα 3, 15: 10 ευρώ.- Θύρες 5, 13: 13 ευρώ μέσω Internet, 15 ευρώ από τα εκδοτήρια.- Θύρες 7, 11Α: 18 ευρώ από το Internet, 20 ευρώ από τα εκδοτήρια.- Θύρα 9: 23 ευρώ από το Internet, 25 ευρώ από τα εκδοτήρια.- Θύρα 29: 38 ευρώ από το Internet, 40 ευρώ από τα εκδοτήρια.- Ρ1: 58 ευρώ από το Internet, 60 ευρώ από τα εκδοτήρια.Η διάθεσή τους στα εκδοτήρια θα γίνεται ως εξης:Παράλληλα οι φίλαθλοι, μπορούν να εξυπηρετούνται από τα εξουσιοδοτημένα σημεία της Viva. Στα καταστήματα των Wind, Seven Spots, Yoleni’s stores, Ευριπίδης, στην Τεχνόπολη και στο Viva kiosk στο Σύνταγμα γίνεται έκδοση και εξόφληση εισιτηρίων για όλους τους αγώνες. Στα καταστήματα Metro, My Market, Bp, ΕΚΟ και Shell γίνεται μόνο εξόφληση των κρατήσεων που γίνονται online ή τηλεφωνικά.Η προσφορά Cosmote Deals for you είναι διαθέσιμη μόνο online.Επίσης, διατίθενται και εισιτήρια για άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο στις θύρες 5Γ και 13Γ. Οι συγκεκριμένοι φίλαθλοι θα πρέπει να προσκομίζουν στα εκδοτήρια πιστοποιητικό ΑΜΕΑ.Παρακαλούμε για την προσοχή κατά την συμπλήρωση του αριθμού ΑΜΚΑ. Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να συμπληρώνεται ο προσωπικός αριθμός ΑΜΚΑ του φιλάθλου και να εισάγονται τα σωστά ψηφία. Η λανθασμένη καταχώρηση ψηφίων ή καταχώρηση ΑΜΚΑ που αντιστοιχεί σε τρίτο πρόσωπο, δύναται να εντοπιστεί και η παραγγελία να ακυρωθεί, χωρίς να είναι εφικτή η επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου.Για την αγορά των απλών (ονομαστικών) εισιτηρίων καθώς και για την είσοδο στο γήπεδο, απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης.Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο 210-8709000 καθημερινές 09:30 – 17:30.