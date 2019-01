"Goldkeeper" με τεράστια υπομονή (video)

Στην Κομοτηνή βρέχει συχνά. Τα γήπεδα πολλές φορές γίνονται βούρκος από το πολύ νερό. Το αθλητικό κέντρο του Πανθρακικού δεν ξεφεύγει από τον κανόνα. Από τη μεγάλη ένταση στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας, μάλιστα, τα πράγματα καμιά φορά χειροτερεύουν. Από αυτό το λασπότοπο, όμως, βγήκαν αρκετοί ανθοί στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια.







Ένας από αυτούς, ο πιο διάσημος σήμερα, είναι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Ο γκολκίπερ με την τεράστια υπομονή, όπως αποδείχτηκε στη μέχρι τώρα πορεία του, ο οποίος έφτασε στον ΠΑΟΚ να γίνει βασικός κι αναντικατάστατος -και όχι μόνο. Έφτασε να γίνει ένας πραγματικός goldkeeper", όπως τον βάφτισαν οι ίδιοι οι "ασπρόμαυροι".





Πίσω στη σεζόν 2013-14, ένας καλοκάγαθος γίγαντας περνάει την πόρτα του Πανθρακικού, που τότε συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Super League. Οι Κομοτηναίοι τον απέκτησαν για... τέταρτο τερματοφύλακα, στις 8 Ιανουαρίου του 2014. Μπροστά του είχε τον Ντίνο Σέρεμετ, που ήταν ο βασικός κίπερ, τον έμπειρο Δημήτρη Κουτσόπουλο, αλλά και τον Γιώργο Αθανασιάδη, στον οποίο ο Πανθρακικός πόνταρε πολλά για το μέλλον, καθότι και δικό του -ουσιαστικά- παιδί.





Από την πρώτη στιγμή, ο Πασχαλάκης έδειξε ότι στην Κομοτηνή δεν πήγε για να... πάει. Πήγε για να παίξει! Ήξερε, όμως, ότι για να γίνει αυτό έπρεπε να δουλέψει πολύ. Το backround του, για πολλούς και διάφορους λόγους, δεν τον βοηθούσε να γίνει βασικός αμέσως. Οι συμμετοχές σε προηγούμενες ομάδες που πέρασε ήταν λίγες, ασχέτως αν ήταν φως φανάρι ευθύς εξαρχής ότι είχε τα προσόντα. Ένας γίγαντας, αλλά με όχι ιδιαίτερα υψηλή αυτοπεποίθηση, λόγω προηγούμενων ταλαιπωριών που είχε υποστεί. Φαινόταν και στις πρώτες δηλώσεις του, όταν χρειαζόταν να τα... πει και δεύτερη φορά.





Το βάπτισμα στον Πανθρακικό και στη Super League το παίρνει στις 2 Φεβρουαρίου του 2014, στη Βέροια. Και τι βάπτισμα! Ξεκινάει βασικός και μόλις στο 8' κάνει πέναλτι και αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη. Μπαίνει ο Αθανασιάδης στην εστία (αντικατέστησε το Μακρυδημήτρη) και αποκρούει το χτύπημα του Μπεν και γίνεται ο ήρωας του αγώνα.







Του Πασχαλάκη κόντεψαν να του φύγουν τα... γόνατα με όλα αυτά που συνέβησαν. Δεν το έβαλε, όμως, κάτω. Πείσμωσε πιο πολύ. Δούλψε πιο σκληρά. Ώρες ατελείωτες στο προπονητικό του Πανθρακικού, ενίοτε μέσα στη λάσπη, με τον προπονητή τερματοφυλάκων, Γιάννη Πλαβούκο. Είπαμε, εκεί βρέχει πολύ... Τελικώς, του δόθηκε και πάλι ευκαιρία στη διάρκεια εκείνης της σεζόν κι έγραψε πέντε συμμετοχές συνολικά.







Την επόμενη περίοδο, 2014-15, ο Πανθρακικός απέκτησε έναν πρώην του ΠΑΟΚ για βασικό τερματοφύλακα, τον Ντάνιελ Φερνάντες. Στην τριάδα παρέμειναν οι Αθανασιάδης και Πασχαλάκης. Πάλι ο Αλέξανδρος είχε ένα βουνό να ανέβει. Βασικός στη χρονιά ξεκίνησε ο Πορτογάλος, ενώ τις περισσότερες συμμετοχές τις πήρε ο Αθανασιάδης. Ο Πανθρακικός ήθελε να "φτιάξει" δικό του τερματοφύλακα, για χρόνια. Ο Πασχαλάκης πρόλαβε εκείνη την περίοδο να πάρει 4 συμμετοχές όλες κι όλες. Η δουλειά στις προπονήσεις, όμως, δουλειά!





Την περίοδο 2015-2016, ο Αθανασιάδης ήταν ο βασικός με το "καλημέρα". Ο Πασχαλάκης δεύτερος. Μέχρι τον Ιανουάριο πρόλαβε και πήρε μόλις 4 συμμετοχές. Η ομάδα της Κομοτηνής έτσι κι αλλιώς δεν πάει καλά στο πρωτάθλημα, ο Αλέξανδρος δεν παίζει και αποφασίζει να αλλάξει σελίδα. Στις 25 Ιανουαρίου του 2016 λύνει το συμβόλαιό του με τους Κομοτηναίους και παίρνει μεταγραφή στον ΠΑΣ Γιάννινα. Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 20 του μηνός, ο Μάρκος Βελλίδης είχε πάρει μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Βασικός εκεί, πλέον, ήταν ο Κώστας Περιστερίδης.





Ο Πασχαλάκης μέχρι το τέλος εκείνης της περιόδου δεν έκανε κάποια συμμετοχή στον ΠΑΣ. Δεν έπαψε ποτέ, όμως, να δουλεύει. Και στα Γιάννινα βρέχει πολύ, οπότε τις βούτες στη λάσπη, ώρες ατελείωτες, δεν τις γλίτωσε!





Υπομονή στην υπομονή, το πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΣ στο πρωτάθλημα το έκανε στις 11 Σεπτεμβρίου του 2016, εντός έδρας, κόντρα στον Ατρόμητο, στη νίκη με σκορ 3-0 για την ομάδα του. Αυτή τη φορά, το ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα δεν είχε... αποβολή και πέναλτι, όπως τότε στη Βέροια. Ο Πασχαλάκης δεν καθιερώθηκε ούτε μετά από αυτό το παιχνίδι. Αυτό έγινε, ουσιαστικά, μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος, στο παιχνίδι του ΠΑΣ στη Νέα Σμύρνη (ισοπαλία 1-1 με τον Πανιώνιο).









loading the player....

Τρεις μέρες αργότερα, στις 8 Γενάρη, η ζωή επιτέλους θα του χαμογελούσε. Στον αγώνα του ΠΑΣ με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ο Πασχαλάκης έκανε το παιχνίδι της καριέρα του -μέχρι τώρα τουλάχιστον! Οι "ασπρόμαυροι" έκαναν 28 τελικές εκείνη την ημέρα, με τις 17 από αυτές στην εστία. Γκολ δεν έβαλαν, γιατί έπεσαν πάνω στον ξανθό γίγαντα, στον "goldkeeper". Ήταν σα να βγήκε σε εκείνο το παιχνίδι όλη η δουλειά που έκανε τόσα χρόνια! Ο ΠΑΣ έφυγε νικητής από την Τούμπα με σκορ 0-1 και το όνομα του Πασχαλάκη μπήκε ψηλά ψηλά στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ για το ερχόμενο καλοκαίρι.







loading the player....

Πράγματι, το καλοκαίρι του 2017 ο "Δικέφαλος" τον απέκτησε. Στην ομάδα υπήρχαν οι Ροντρίγκο Ρέι, Ζέλικο Μπρκιτς, Παναγιώτης Γλύκος. Ξεκίνησε ο Ρέι βασικός στη σεζόν, με μέτρια απόδοση. Ο ΠΑΟΚ πήγε στις 2 Δεκεμβρίου να παίξει στην Ξάνθη. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου τον επέλεξε ως βασικό, όπως έκανε και με τους Ευθύμη Κουλούρη και Δημήτρη Λημνιό. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 0-3. Ο Πασχαλάκης δεν βγήκε ξανά από την ομάδα, κάνοντας εκπληκτικά πράγματα.





Εκπληκτικά πράγματα κάνει και την τρέχουσα σεζόν. Γι' αυτό κι έφτασε η UEFA να τον αποθεώσει μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Τσέλσι στο Λονδίνο, όπως και να κληθεί στην Εθνική Ελλάδας. Τώρα, ο "Δικέφαλος" τον δένει με νέο συμβόλαιο έως το 2022. Κι έχουν κάθε λόγο να το πανηγυρίζουν οι "ασπρόμαυροι", διότι η τιμή αυτού του καλοκάγαθου γίγαντα έχει φτάσει στα ύψη στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Μαγκιά του Πασχαλάκη, θα πούμε εμείς! The future is here...