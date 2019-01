Κάνοντας σκι προς τους ... τρεις βαθμούς (vid)

Αναμφίβολα μια από τις πλέον εντυπωσιακές στιγμές της νίκης του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη έλαβε χώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Πρωταγωνιστής ήταν ο Ομάρ Ελ Καντουρί, που προκειμένου να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου στην ταχύτατη αντεπίθεση της ομάδας του, δε δίστασε να μπει με αποφασιστικότητα στα χιόνια που είχαν μαζευτεί στις άκρες του γηπέδου και να βγάλει μια εντυπωσιακή φάση. Το στιγμιότυπο πήρε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και μέσα από επίσημο λογαριασμό της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης το ... διάνθισε με κινούμενο σκίτσο σατιρίζοντας την όλη σκηνή.



Skiing to the three points! @OEKaddouri 😂😆❄️⛷️ pic.twitter.com/FU27lJyi5a