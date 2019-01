Καθαρίζουν τον αγωνιστικό χώρο.

View this post on Instagram

Συνεχίζονται οι προσπάθειες να καθαριστεί το χιόνι απο τον αγωνιστικό χώρο του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ενόψει του αγώνα ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΑΟΚ. #asterastripolisfc #superleaguegreece #superleague #astpaok #snow