Επετειακό αφιέρωμα σε Βαρέλα (video)

Ο Φερνάντο Βαρέλα, στο χθεσινό (8/1) αγώνα του ΠΑΟΚ στην Πάτρα με αντίπαλο την Παναχαϊκή για το Κύπελλο, έφτασε στις 100 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την ασπρόμαυρη φανέλα. Το γεγονός δεν έμεινε ασχολίαστο από τους ανθρώπους της ομάδας κι έτσι προέκυψε βίντεο-αφιέρωμα στον παίκτη από το Πράσινο Ακρωτήρι.

Συγκεκριμένα, η ψηφιακή πλατφόρμα Dugout, με την οποία συνεργάζεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ετοίμασε το εν λόγω αφιέρωμα με το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Οι "ασπρόμαυροι", με τη σειρά τους, το φιλοξενούν στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Να σημειώσουμε ότι ο Βαρέλα έχει μέχρι τώρα με τον ΠΑΟΚ 62 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, 14 στο Κύπελλο και 24 στην Ευρώπη.



Our... beast, Fernando #Varela made his 100th appearence for PAOK and our friends in @Dugout create a video to celebrate. Enjoy it here: https://t.co/O9PlcSXRBN #TheBeast #PAOK #football pic.twitter.com/OoNh66jiqx