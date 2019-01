Η ΑΕΚ χαρίζει μία φανέλα του Κρίστισιτς (pic)

View this post on Instagram

Θέλεις να κερδίσεις την μαύρη φανέλα που φόρεσε ο @nenadk20 στην παρουσίασή του; 1) Κάνε follow το account @aekfc_official 2) Like στην φωτογραφία 3)Επισήμανση 3 φίλους σας κάτω από την φωτογραφία Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι 15/1 #aekfc#aekfcseason2018_19#aekfamily