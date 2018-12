MVP ο Μεγιάδο (pic)

View this post on Instagram

Με ποσοστό 42% ο @miguel_angel_mellado ψηφίστηκε από τους Έλληνες φιλάθλους ως ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της 13ης αγωνιστικής για την απόδοσή του στον αγώνα @ofi1925official - @fcpanathinaikos. Πολλά συγχαρητήρια Μιγκέλ! #mellado #mvp #mvpsuperleague #mvp13 #ofipao #ofifc #ofi1925 #ofi1925official