Εκανε επέμβαση ο Σόουζα και... "get well soon amigo mou" (pic) Ο Πορτογάλος αμυντικός του Αρη υποβλήθηκε (6/12) σε επέμβαση στους κοιλιακούς-Το ξεχωριστό μήνυμα που του έστειλε μέσω των social media ο Θωμάς Ναζλίδης