«Ερυθρόλευκο» κάλεσμα στους φιλάθλους (photo)

Επιστρέφουμε αύριο στο Καραϊσκάκη μας, σας περιμένουμε! / We are returning tomorrow to Karaiskaki stadium and we are awaiting you! 🔴⚪️⚽️#olympiacos #karaiskaki #family #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/IcIrv2vUVh