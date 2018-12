Ευχές στον Πλατέλλα από τον ΟΦΗ (photo)

View this post on Instagram

Τα 30 του χρόνια "κλείνει" σήμερα ο Βαγγέλης Πλατέλλας (@8891platellas_vaggelis)! Χρόνια πολλά Βαγγέλη, με υγεία και μόνο επιτυχίες! / Happy 30th Birthday @8891platellas_vaggelis ! #platellas #birthday #ofibirthday #ofifamily #ofifc #ofi1925 #ofi1925official