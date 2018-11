Ο Καμαρά έβαλε την ΑΕΚ σε νέους μπελάδες (video)

loading the player....

Απογοητευτική εμφάνιση από την ΑΕΚ, η οποία ηττήθηκε σε δεύτερο σερί ματς, 2-1 από τον ψυχωμένο Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Δύο γκολ ο Καμαρά, άργησαν να ξυπνήσουν οι Πρωταθλητές.Απολογήθηκαν οι "κιτρινόμαυροι" στους οπαδούς τους με το τέλος του αγώνα, καθώς για αρκετά λεπτά βρέθηκαν μπροστά στην εξέδρα και συζήτησαν μαζί τους.Με δύο αλλαγές στην σύνθεσή του ο Παναιτωλικός σε σχέση με τον αγώνα της Τούμπας και τους Χαντάκια, Ρότσα να παίρνουν τις θέσεις των Μαλη και Τσοκάνη. 4-2-3-1 επέλεξε ο Τραϊανός Δέλλας με τον Κυριακίδη κάτω από τα δοκάρια, τον Μαρινάκη δεξιά και τον Ρότσα αριστερά, στόπερ τους Χαντάκια και Σοάρες. Αμυντικά χαφ οι Λοιυσέρο-Ντίας, ενώ οι τρεις μπροστά τους ήταν οι Γουίλιαν, Μανά και Μάσουρεκ. Κορυφή ο Καμαρά. Μιχάι, Έρικσον, Πάουλο, Κόκκορης, Μαλής και Μπελεβώνης οι απόντες των γηπεδούχων.Ίδια τακτική και από τον Μαρίνο Ουζουνίδη, ο οποίος παρέταξε την ομάδα του με μία αλλαγή σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο. Πόνσε αντί Μπογέ. Τερματοφύλακας ο Μπάρκας, δεξιά ο Μπακάκης, αριστερά ο Χουλτ, κέντρο άμυνας οι Τσόσιτς, Λαμπρόπουλος και αμυντικά χαφ οι Σιμόες, Άλεφ. Η τριάδα μπροστά τους Μπακασέτας, Λιβάγια, Μάνταλος και κορυφή ο Πόνσε. Γιαννιώτας και Μοράν έμειναν εκτός 18αδας.Η πρώτη τελική του αγώνα ήταν για την ΑΕΚ στο 5ο λεπτό, όταν από το διώξιμο του Καμαρά, ο Μπακάκης σούταρε στην κίνηση, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Η Ένωση ήλεγχε τον ρυθμό του παιχνιδιού, με τον Λιβάγια να τραβιέται προς την δεξιά πτέρυγα και να κάνει χώρο στον άξονα για Μπακασέτα, Μάνταλο, ενώ Χουλτ και Μπακάκης όποτε το επέτρεπαν οι συνθήκες βοηθούσαν επιθετικά με τις ανόδους τους.Ο Δέλλας το κατάλαβε και θωράκισε την αριστερή πτέρυγα με περισσότερες βοήθειες του Γουίλιαν στον Ρότσα. Στο 24’ ο Μάσουρεκ "τσίμπησε" τη μπάλα για τον Καμαρά, όμως ο επιθετικός του Παναιτωλικού βρήκε "αέρα" και στο αμέσως επόμενο λεπτό οι γηπεδούχοι είδαν την βοηθό, Δέντση να ακυρώνει το αυτογκόλ του Μπακάκη καθώς έκρινε πως ο Γουίλιαν ήταν σε θέση off side έπειτα από σέντρα του Μάσουρεκ. Το replay δεν τη δικαίωσε αφού ο μέσος του Παναιτωλικού καλυπτόταν.Η δικαίωση για την ομάδα του Δέλλα ήρθε δύο λεπτά αργότερα. Ο Γουίλιαν έκανε την επέλαση, ο Ρότσα το over lap και το παράλληλο γύρισμα για να στείλει ο Καμαρά, πιεζόμενος από τον Τσόσιτς, τη μπάλα στα δίχτυα του Μπάρκα.Η ΑΕΚ «βραχυκύκλωσε» ακόμα περισσότερο από το γκολ που δέχθηκε και χρειάστηκε να έρθει το 45ο λεπτό για να απειλήσει την εστία του Κυριακίδη, ο οποίος έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ την κεφαλιά του Πόνσε.Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από γύρισμα του Μανά, ο Καμαρά που ήταν σε θέση off side και δεν υπεδείχθη σούταρε στην κίνηση και έστειλε τη μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Μπάρκα. Τελευταία ευκαιρία στο πρώτο μέρος στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων η κεφαλιά του Χαντάκια που κατέληξε στην αγκαλιά του γκολκίπερ της ΑΕΚ.Ο Μαρίνος Ουζουνίδης στην προσπάθειά του να αλλάξει την άσχημη επιθετική εικόνα της ομάδας του έβγαλε τον Μπακασέτα και πέρασε τον Μπογέ. Η πρώτη ευκαιρία όμως ήταν για τον Παναιτωλικό με την ατομική ενέργεια του Ντίας, ο οποίος μπήκε στην περιοχή όμως το σουτ κόντραρε στον Τσόσιτς και κατέληξε κόρνερ.Ο Μάσουρεκ το εκτέλεσε και ο Καμαρά από το ύψος του πέναλτι πήρε την κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Μπάρκα για το 2-0.Ο Πόνσε έχασε το μαρκάρισμα του επιθετικού από την Σιέρα Λεόνε, ο οποίος σκόραρε για τρίτη φορά με τη φανέλα του Παναιτωλικού. Στο 53’ ένα μακρινό σουτ του Μπακάκη, δεν ανησύχησε τον Κυριακίδη, ο οποίος είδε τη μπάλα να περνάει άουτ.Πρώτη γρήγορη και καλά δουλεμένη επίθεση για την ΑΕΚ στο 64’, με τελικό αποδέκτη τον Μπογέ, ο οποίος έστειλε τη μπάλα πάνω από την εστία του Κυριακίδη.Η ΑΕΚ επέστρεψε στο ματς στο 77’, όταν από τη σέντρα του Μάνταλου, ο Πόνσε πήρε την κεφαλιά και από κοντά με δεύτερη κεφαλιά ο Σιμόες έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Παναιτωλικού. Ο Πορτογάλος οριακά φάνηκε να καλύπτεται από τους αμυντικούς των γηπεδούχων.Η ΑΕΚ πίεσε για την ισοφάριση χωρίς όμως τη μεγάλη φάση. Στο 89’ φάουλ του Γκάλο, ο Λαμπρόπουλος το γύρισμα, ο Πόνσε που ήταν σε θέση off side, έστειλε τη μπάλα άουτ. Τελευταία ευκαιρία στον αγώνα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ένα σουτ του Λιβάγια πάνω από την εστία του Κυριακίδη.Οι συνθέσεις:(4-2-3-1): Κυριακίδης – Μαρινάκης, Χαντάκιας, Άργκους, Ρότσα – Λουσέρο, Ντίας – Γουίλιαν, Μάσουρεκ, Μανά(78’ Α. Γιαννιώτης) – Καμαρά (66΄Μοράρ).(4-2-3-1): Μπάρκας – Μπακάκης (78’ Γκάλο), Λαμπρόπουλος, Τσόσιτς, Χουλτ – Σιμόες, Άλεφ (60’ Κλωναρίδης) – Μπακασέτας (46’ Μπογέ), Λιβάγια, Μάνταλος – Πόνσε.