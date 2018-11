Η ευχάριστη ανάμνηση του Παπαδόπουλου (video)

View this post on Instagram

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Νίκος Παπαδόπουλος, στην ποδοσφαιρική του καριέρα σκόραρε συνολικά 24 φορές στην Α' Εθνική! Το πρώτο γκολ το έβαλε στις 30 Οκτωβρίου 1993, φορώντας τη φανέλα του ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, κόντρα στον Άρη. Σ' εκείνο το ματς η ομάδα μας νίκησε 2-0, με τον @nikosmachlas να ανοίγει το σκορ στο Α' ημίχρονο.