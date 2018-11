Ευχαρίστησε τον Ίβανσιτς ο Παναθηναϊκός!

Ο Αντρέας Ίβανσιτς αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και ο Παναθηναϊκός, με ανάρτησή του σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στο σύλλογο."Ο Αντρέας Ίβανσιτς ανακοίνωσε το τέλος της ποδοσφαιρικής καριέρας του. Στον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε για τρεις σεζόν (πρώτο ματς στις 20/8/2006 κόντρα στο Αιγάλεω και τελευταίο στις 10/5/2009 με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ) σε σχεδόν 100 παιχνίδια σε Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η οικογένεια του Παναθηναϊκού τον ευχαριστεί για τις όμορφες αναμνήσεις. / Andreas Ivanschitz Andreas Ivanschitz-Official Site announced his retirement from professional soccer. He played three seasons for Panathinaikos (first game with our shirt at 20th August 2006 against Aegaleo and last at 10th May 2009 against PAOK), almost 100 appearences. Panathinaikos' family thanks him for the memories. #Panathinaikos #PAOFC2018_19 #GreenFamily #thankyou".