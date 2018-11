Ρεκόρ για το «ερυθρόλευκο» Instagram (video)

View this post on Instagram

Thanks to each and every one of you for helping us reach 250,000 Instagram followers, our Olympiacos e-family is growing fast! / Σας ευχαριστούμε όλους για την αγάπη και τη στήριξή σας στην ομάδα μας. Η οικογένεια του Ολυμπιακού στο Instagram έφτασε τους 250.000 ακόλουθους! 🔴⚪😍 #Olympiacos #WeKeepOnDreaming