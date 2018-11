"Χίλια καλώς ορίσατε" και πάλι από τον ΟΦΗ

View this post on Instagram

Ο γενικός διευθυντής της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, κ. Ηλίας Πουρσανίδης, υποδέχεται και καλωσορίζει την αποστολή του Απόλλωνα Σμύρνης στο "Γεντί Κουλέ"! #ofiapo #ofi #ofifc #ofi1925official #hospitality