Ο Ζαμπά πήρε τον τίτλο του MVP

Η εμφάνιση που έκανε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και οι δύο ασίστ που έδωσε (σε Πρίγιοβιτς και Λημνιό) για τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ, έδωσε τον τίτλο του MVP στον Λέο Ζαμπά που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό στη σχετική ψηφοφορία του κόσμου."Ο Λεό Ζαμπά αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας για την 8η αγωνιστική της Super League Σουρωτή.Ο Βραζιλιάνος άσος ανέλαβε χρέη δημιουργού κόντρα στο Τριφύλλι και έφτιαξε και τα δύο τέρματα της ομάδας του, σερβίροντας σε Πρίγιοβιτς και Λημνιό .Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match, το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App επιβράβευσαν τον Ζαμπά , χαρίζοντάς του τον ατομικό τίτλο με ποσοστό 49,58%.Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Πόντους Βέρνμπλουμ, που κυριάρχησε στο χώρο του κέντρου, στην κορυφαία εμφάνισή του μέχρι στιγμής με τον Δικέφαλο, με το βάθρο να συμπληρώνεται από τον μόνιμο σκόρερ του ΠΑΟΚ, Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς που βρήκε δίχτυα σε ένα ακόμα παιχνίδι".