Ο ΠΑΟΚ για την τραγωδία της Λέστερ

Το δικό της μήνυμα έστειλε διαδικτυακά, μέσα από επίσημο λογαριασμό της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την τραγωδία που βιώνει η Λέστερ τις τελευταίες ημέρες. Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του ιδιοκτήτη της ομάδας κι ενός εκ των θυμάτων στην πτώση του ελικοπτέρου του, σχολιάζει: «Προσευχηθήκαμε για ένα θαύμα για το πρόσωπο που με τη Λέστερ απέδειξε ότι θαύματα γίνονται! Δυστυχώς ο χαμός του Βιχάι επιβεβαιώθηκε κι ο κόσμος του ποδοσφαίρου απώλεσε έναν από τους καλύτερους. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και στους φίλους της Λέστερ#Το Αφεντικό#Αναπαύσου εν ειρήνη».



We prayed for a miracle for the person who with @LCFC proved that miracles can happen! Unfortunately Vichai's loss is confirmed, and world of football misses one of the best. Our condolences to his family and Leicester fans #TheBoss #RIP 🙏#Leicester pic.twitter.com/hyFSAgqWjK