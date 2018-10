«Τα «όχι» διαμορφώνουν τη ζωή μας» (photo)

View this post on Instagram

Τα "ναι" είναι πιο εύκολα, αλλά τα "όχι" διαμορφώνουν τη ζωή μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο #PAOK #Greece #PAOKfamily