Ο Πασχαλάκης υπερίσχυσε του Πρίγιοβιτς

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης απέκρουσε πέναλτι, ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς έβαλε τα δύο γκολ με τα οποία ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Αρη (2-1) στο παιχνίδι που έγινε για την 7η αγωνιστική στο "Κλεάνθης Βικελίδης".Στην ψηφοφορία του κόσμου, όπως ενημέρωσε σχετικώς το paokfc.gr, ο Πασχαλάκης αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match για την 7η αγωνιστική της Super League Σουρωτή.Στη μάχη για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης Πασχαλάκης και Πρίγιοβιτς μονομάχησαν για τον ατομικό τίτλο, ο οποίος κατέληξε στον πρώτο με ποσοστό 50.9%.Ο Πρίγιοβιτς έμεινε στη δεύτερη θέση, ενώ τρίτος ήταν ο Αμρ Ουάρντα.