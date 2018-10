Καρυπίδης: «Μεγάλη η επιθυμία μας για νίκη» (photo)

View this post on Instagram

Την Κυριακή αντιμετωπίζουμε τον Π.Α.Ο.Κ., σ’ ένα ντέρμπι που περιμένει να δει όλη η Ελλάδα. Ξέρουμε όλοι τη σημασία αυτών των ντέρμπι και πόσο λείψανε από τον κόσμο. Η θέλησή μας για να κερδίσουμε είναι πολύ μεγάλη. Η ομάδα μας είναι πανέτοιμη να κάνει το καθήκον της και είμαι αισιόδοξος ότι το βράδυ της Κυριακής θα πανηγυρίσουμε μια μεγάλη νίκη, που θα μας κρατήσει σε τροχιά κορυφής. Η νίκη, όμως, δεν είναι το μοναδικό διακύβευμα αύριο. Δεν κρίνεται κάτι αύριο, πέρα από τη νίκη για την ουσία και το γόητρο. Το πρωτάθλημα έχει συνέχεια και ο δρόμος είναι μακρύς. Είναι, λοιπόν, υποχρέωση και ευθύνη του καθενός ξεχωριστά και όλων μαζί να προστατέψουμε αύριο την έδρα μας. Δεν πρέπει να δώσουμε την παραμικρή αφορμή που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επόμενη μέρα της ομάδας μας. Εντός, αλλά και ΕΚΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ, δεν πρέπει να συμβεί το παραμικρό, ώστε να είμαστε δίπλα στην ομάδα και στα ντέρμπι που έπονται. Είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να δείξουμε ότι ο ΑΡΗΣ άλλαξε σε όλα τα επίπεδα και να “αναγκάσουμε” όλη την Ελλάδα να μας χειροκροτήσει ξανά. Με τη βεβαιότητα ότι το Κλεάνθης Βικελίδης θα πάλλεται αύριο από χιλιάδες Αρειανούς, χωρίς να δώσει δικαιώματα, έχω την πίστη ότι θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά για την ομάδα μας...»