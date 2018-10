ΠΑΕ Παναθηναϊκός: " Ο Απ. Νικολαΐδης γιγάντωσε το σύλλογο"

View this post on Instagram

38 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απώλεια του Πατριάρχη του Παναθηναϊκού, Αποστόλου Νικολαΐδη. Ο Νικολαΐδης γιγάντωσε το σύλλογο, καθώς επί των ημερών της διοικητικής του ηγεσίας ο Παναθηναϊκός έκανε πρωταθλητισμό σε 20 τμήματα, αποτελώντας ένα μεγάλο αθλητικό οργανισμό, πρωτοπόρο και κορυφαίο στην Ελλάδα. Διατέλεσε υπόδειγμα αθλητή, με πολλές διακρίσεις στο στίβο αλλά και στο ποδόσφαιρο. Έφτασε ακόμα και στο επίπεδο του ομοσπονδιακού προπονητή! Τον τίτλο του προέδρου του Παναθηναϊκού πήρε το 1974 αλλά πολλά χρόνια πριν αποτελούσε τον διοικητικό ιθύνοντα νου. Η απώλεια του στα 84 του χρόνια βύθισε σε θλίψη το συλλογο αλλά και συνολικά τον ελληνικό αθλητισμό... #Panathinaikos #panathinaikosaboveall